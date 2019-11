Le promoteur du Triathlon de Montréal aimerait organiser le Marathon de Montréal

L’organisation de la course est dans un certain floue depuis les ratés de la dernière édition, et la Ville de Montréal a déjà parlé de bris de confiance avec l’entreprise qui en était le promoteur, la Série Rock'n'Roll.

Il y a deux semaines, la ville a lancé l'invitation à de nouveaux organisateurs potentiels, et mercredi, le groupe Événements Tricon a officiellement manifesté son intérêt dans un document qui détaille sa vision.

En plus d’insister sur son expérience organisationnelle pour la sécurité et la gestion acquise, le plan de cinq ans prévoit dans la troisième année l'instauration de bourses importantes pour attirer l’élite et faire de Montréal un marathon de la plus grande envergure internationale.

« Je pense que Montréal est en mesure d'attirer les meilleurs, mais ce n'est pas simplement par sa réputation, ce sont les bourses qui attirent ceux qui évoluent dans le domaine de l'athlétisme », explique le président d'Événements Tricon, Patrice Brunet.

« Cette année, des bourses tournaient autour de 50 000 $, ce qui est un bon début pour attirer une certaine élite. Mais quand on veut attirer des marathoniens masculins qui [terminent le parcours] entre 2 h 5 min et 2 h 10 min, il faut mettre un peu plus d'argent sur la table. »

Avant d’étayer son projet, Patrice Brunet a pris soin de contacter la Fédération d’athlétisme du Québec, Athlétisme Canada et le Comité olympique canadien (COC). C’est même le COC qui a eu l’idée de recréer le parcours olympique de 1976.

Les conversations sont extrêmement positives [...] Il y a un intérêt réel par le Comité olympique canadien de travailler de façon plus rapprochée avec les organisateurs d'événements qui reproduiront l'expérience olympique ici à Montréal. Patrice Brunet, président d'Événements Tricon

« Les fédérations sont importantes, notamment pour le volet sécuritaire, pour ce qui est des officiels, pour s'assurer que le parcours est bien mesuré. Nous, évidemment, on est responsables de livrer ces services-là, mais on a besoin de l'aide technique des fédérations », explique-t-il.

L’autre fondement du projet est son caractère montréalais. « On est une organisation montréalaise, qui organise un événement à Montréal, pour les Montréalais », ajoute-t-il.

« C'est sûr que lorsqu'il y a une organisation américaine ou étrangère qui vient organiser un événement dans les rues de Montréal, ça peut donner une saveur qui est différente. Et les enjeux peuvent être traités différemment », conclut Patrice Brunet.

La Ville de Montréal n’avait pas d’entente à long terme avec la Série Rock'n'Roll et doit approuver toute démarche d’un promoteur voulant organiser un événement comme un marathon.

Il n’y aurait pas d’échéancier officiel pour la suite des choses, mais si Montréal veut tenir un marathon, et la popularité de l’événement suggère que ce serait préférable, une décision devrait être idéalement prise vers le mois février prochain, selon Patrice Brunet.

Avec les informations d'Alexandre Coupal