Afin d’enrayer les incidents de violence verbale et psychologique ou encore de discrimination raciale ou sexuelle, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) affirme s’être dotée d’outils qui limitent les débordements.

« Tous nos entraîneurs suivent la formation Respect et Sport, précise le commissaire Gilles Courteau. C’est une initiative du groupe parrainé par Theoren Fleury et Sheldon Kennedy, au moment où ils avaient eu une problématique avec leur entraîneur [Graham James, NDLR]. Donc, depuis 2010, tous nos entraîneurs et nos directeurs généraux suivent ce cours-là. Et chaque année, dans le cadre de nos assises, nous procédons à des conférences pour renforcer ce programme. C’est tolérance zéro dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. »

Ainsi, la LHJMQ se montre proactive dans son processus de dénonciation d’abus de toutes sortes.

On a un programme d’aide aux joueurs qui est strictement confidentiel. Les joueurs sont informés parce que nous produisons une vidéo dans laquelle il y a une section dédiée à ce programme. C’est une ligne d’appel et il peut y avoir une rencontre en personne avec le joueur concerné si jamais c’est nécessaire de le faire. Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ

Depuis neuf ans, un changement de mentalité s’est donc opéré au sein de la LHJMQ, et les cas déplorables seraient en baisse, selon le commissaire en poste depuis 34 ans.

« Il n’y a pas de cas chaque année, affirme-t-il. Lorsque des exceptions sont survenues, nous sommes intervenus immédiatement pour régler la situation le plus rapidement possible. »

Impossible toutefois de savoir si des entraîneurs ont été sanctionnés ou démis de leurs fonctions depuis que la politique de la ligue a changé.

« Ce sont des éléments que nous gardons confidentiels, autant par respect pour le joueur que pour l’individu, soit un entraîneur ou une autre personne en autorité dans une équipe de la ligue », ajoute Gilles Courteau.

Ciccone plaide en faveur de la dénonciation

Quant à l’ancien joueur Enrico Ciccone, il n’est pas surpris par le dossier Peters. Maintenant député sous la bannière libérale dans la circonscription provinciale de Marquette, il déplore de telles situations.

Enrico Ciccone Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

« Il y a eu des jeunes, il y a eu des joueurs de la Ligue nationale qui sont allés se plaindre aux directeurs généraux ou aux propriétaires, et ils n’ont absolument rien fait, a dit Ciccone au micro de l’émission Tous les matins.

« Alors, l’étape prochaine, justement, c’est de l’amener au grand public et de le dire. Là, on voit que ce ne sont plus des joueurs qui sont dans le milieu, qui sont retraités parce qu’on a encore cette peur-là de dénoncer au sein d’une équipe. »

Durant sa carrière d’agent de joueurs, l’ancien des Blackhawks de Chicago et du Canadien de Montréal a été témoin de cas d’abus de la part de certains entraîneurs. Il se souvient précisément d’un cas vécu par l’un de ses clients.

« Il y a eu une bagarre sur la glace, les entraîneurs avaient envoyé des joueurs se battre, on parle ici de joueurs de 16, 17 ou 18 ans, raconte Ciccone. À un moment donné, il y a eu une plainte qui a été faite au niveau de la ligue. L’un des entraîneurs en question devait passer devant le préfet de discipline, tout comme les joueurs. L’entraîneur avait été voir ces joueurs-là pour leur dire de mentir et un de ces jeunes-là était venu me voir pour me demander : "Enrico, qu’est-ce que je fais?" Je lui ai dit : "Tu vas dire la vérité, tu n’as pas le choix, pour le bien-être de ton sport et de tes collègues et tes amis." »

Et ce jeune-là a été échangé au cours de la semaine suivante. Alors vous voyez un peu comment on tente de jouer dans la tête des joueurs, de les manipuler. C’est comme ça dans la Ligue nationale aussi. On va jouer sur le mental du joueur en disant qu’on va essayer de le relancer parce qu’on veut aller chercher le meilleur de lui-même. Mais chaque être humain, même s’il fait des millions de dollars et même si c’est un joueur dur et très fier, à un moment donné, il y a un point de rupture. Enrico Ciccone, politicien et ancien joueur

Maintenant dans l’arène politique, Ciccone insiste sur la responsabilisation des parents, dont le rôle est primordial pour endiguer toutes formes d’abus.

« Moi, je dis aux jeunes de ne pas avoir peur de le dire aux parents. Et je veux dire aux parents de ne pas avoir peur de dénoncer. Il y a une façon de le faire aussi, et si jamais vous avez peur que votre enfant soit assis sur le banc, justement vous avez pris position, vous avez dénoncé. »

« Et je dis toujours de dénoncer de façon respectueuse parce qu’il y a des parents qui s’en prennent aux entraîneurs de façon assez cavalière, ce n’est pas la façon de faire, poursuit Ciccone.

« Il y a des endroits où l'on peut dénoncer. Et si votre enfant est mis de côté, vous avez la réponse, parce que vous ne voulez pas voir des enfants avec des adultes comme ça, incapables d’en prendre soin. On le retire ou on le met ailleurs tout simplement. »