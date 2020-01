[En direct] Jeux olympiques de la jeunesse - Lausanne, Suisse

3 h 30 (HNE) : Surf des neiges - Demi-lune - Femmes et hommes - Qualifications

4 h 55 (HNE) : Hockey - Hommes - Demi-finale - États-Unis c. Canada

7 h (HNE) : Ski acrobatique et surf des neiges - Demi-lune - Hommes

7 h 55 (HNE) : Hockey - Hommes - Demi-finale 2

10 h (HNE) : Ski acrobatique et surf des neiges - Demi-lune - Hommes

11 h (HNE) : Hockey - Femmes - Match pour la médaille de bronze

13 h (HNE) : Cérémonie des médailles

14 h (HNE) : Hockey - Femmes - Finale