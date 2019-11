Trois Canadiennes en demi-finale aux mondiaux de trampoline

Les Championnats du monde de trampoline, mini-trampoline et tumbling ont commencé jeudi, à Tokyo, dans le même amphithéâtre où se tiendront les épreuves de gymnastique des Jeux olympiques l’été prochain.

En trampoline, le Canada a qualifié le maximum de trois demi-finalistes du côté féminin, étape réservée aux 24 meilleures des qualifications.

La championne du monde en titre Rosie MacLennan a pris le 10e rang grâce à une note de 102,995.

La double championne olympique revient d’une fracture à la cheville subie lors d’une épreuve de Coupe du monde en mai dernier.

« J'ai fait beaucoup de progrès. Il me manque encore un peu de constance et un peu de volume, mais j'y travaille. Et j'ai certainement fait beaucoup de progrès, particulièrement au cours des sept dernières semaines », a-t-elle dit.

La médaillée d’or des Jeux panaméricains, Samantha Smith (17e), a également accédé à la demi-finale, tout comme la Longueuilloise Sarah Milette (23e).

Du côté des hommes, le champion des Jeux panaméricains, Keegan Soehn, a été le seul Canadien à accéder à la demi-finale. Il s'est qualifié de justesse à la 23e place avec une note de 109,740.

En mini-trampoline double (DMT), le Canada aura un finaliste des côtés masculin et féminin, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la finale par équipe.

Jordyn Miller-Burko a pris le 3e rang chez les femmes avec une note 69,600 pour ses deux passages, tandis que Mario Bruno (73,900) a conclu au 5e échelon des qualifications.

Finalement, en tumbling, aucune Canadienne n’a pu atteindre la finale, où on ne retenait que les huit premières. Sugrim Jordan a obtenu le meilleur résultat avec une note de 62,500, bonne pour la 16e place.

Les qualifications de tumbling masculin auront lieu vendredi.