Le Canadien retourne à la planche à dessin

Pas d’entraînement punitif, pas d’exercices éreintants axés sur le patinage, pas de crise ni de friction. Le Canadien s’est simplement attelé à la tâche mercredi midi, au lendemain de la plus gênante défaite des 20 dernières années subie à Montréal.

Voilà le Tricolore au cœur de sa première tourmente de la saison. Et elle n’est pas piquée des vers.

Vous connaissez déjà les chiffres : 5 défaites consécutives et 25 buts accordés, dont 18 par Carey Price en moins de 11 périodes.

Au-delà des revers, c’est la façon dont le club a perdu qui suscite des inquiétudes parmi les entraîneurs, de l’indignation chez certains partisans si l’on se fie à ce qui s’écrit sur les réseaux sociaux.

Le fait est que Montréal a traversé un passage étrangement analogue à la même période l’an dernier. Du 19 au 27 novembre, le CH s’était incliné cinq fois (0-3-2).

Les défaites étaient certainement plus honorables – toutes avec un but d’écart, sauf une déconfiture de 5-2 au New Jersey – que celles de cette saison, mais le résultat était similaire. Deux points sur une possibilité de dix.

« C’est probablement différent, a admis Tomas Tatar. Nous avions une grosse avance contre les Rangers, c’était enrageant. Contre les Bruins, nous avons perdu notre concentration. »

Les Bruins célèbrent un but marqué contre Carey Price et le Canadien. Photo : USA Today

À l’époque, Montréal tentait de se remettre d’un passage à vide de son gardien, tiens donc, qui avait pris une pause de deux rencontres pour remettre ses idées en place. Mais l’équipe attendait du renfort, personnifié par l’homme montagne : Shea Weber.

Autre détail, outre les deux premiers mois manqués par le capitaine, le CH n’a souffert aucune blessure à ses joueurs d’impact. Celles de Jonathan Drouin et de Paul Byron étalent au grand jour le manque de profondeur de la formation de Claude Julien.

Que faire alors?

« Continuer à travailler », a été la réponse du doyen Nate Thompson.

« C'est une nouvelle journée, il faut venir à l'entraînement pour travailler. C'est une saison de 82 matchs, il va y avoir des hauts et des bas. L'important, c'est la réaction. Il faut venir travailler le lendemain et se préparer pour le prochain match », a enchaîné le vétéran.

Nous ne sommes pas parfaits, comme vous pouvez le voir. Ça fait cinq matchs d’affilée que nous perdons. C’est frustrant et c’est aussi frustrant pour les partisans. Nous le reconnaissons. Mais ce n’était jamais pour un manque d’effort. Notre équipe a le cœur à la bonne place, elle veut bien travailler, mais parfois elle ne travaille pas de la bonne façon. Claude Julien

Le Canadien s’est donc exercé pendant 45 minutes à rectifier ses travers. Sorties de zone, entrées de zone, pression arrière des attaquants en zone neutre, revirements, batailles à un contre un : tout y est passé.

Ça se bousculait un peu, rien d’alarmant, probablement les nerfs à fleur de peau, on peut le comprendre.

Selon Tatar, « la solution se trouve toujours à l’intérieur de ce vestiaire ». C’est heureux, parce qu’on doute de ce qui se trouve à l’extérieur.

Ryan Poehling a démontré avoir besoin d’un peu de temps, et aucun joueur du Rocket ne se présente comme un candidat de choix à un rappel, susceptible d’avoir un impact.

À la défense de Price

Expulsé d’un match pour la première fois en 122 rencontres, Carey Price a retenu l’attention, ainsi que ses récents déboires.

Price a été le premier à sauter sur la glace mercredi en compagnie de Stéphane Waite. Revenir à la base, comme il le fait souvent quand il est préoccupé.

Le gardien vedette a déjà obtenu 20 des 24 départs jusqu’ici, et le rythme ne risque pas de ralentir à court terme avec la visite des Devils jeudi ainsi que les deux matchs cruciaux contre les Flyers et les Bruins samedi et dimanche.

En dépit de statistiques cauchemardesques depuis quatre matchs – efficacité de ,811, 18 buts accordés sur 95 tirs – tout le monde a balayé les remises en question du revers de la main.

« Il est la colonne vertébrale de cette équipe », a laissé tomber Thompson.

Quand il voit la rondelle, il l'arrête. Quand les chances que nous donnons sont des tirs sur réception ou des chances à l'embouchure du filet, peu importe si c'est Carey Price ou un autre gardien, il ne fera pas l'arrêt. Vous savez que l'équipe n'a pas joué un bon match quand Carey est chassé de son filet […] Les gens d'ici entendent depuis longtemps qu'il est le meilleur gardien au monde. Peut-être qu'ils sont habitués à le voir connaître des matchs brillants chaque soir. Nous serons toujours là pour lui. Ben Chiarot

« Le problème ne découle pas d’une seule personne, c’est un problème d’équipe. On s’est effondré hier comme équipe. Ce n’est pas relié à un seul joueur », a tranché Julien.

Bref, le Canadien est retourné à sa table à dessin et, sans en tirer un chef-d’œuvre, espère au moins redresser l’immeuble.

Après tout, huit équipes ont participé aux séries éliminatoires l’an dernier après avoir connu des séquences d'au moins cinq défaites de suite.

Début de réponse dès jeudi soir.