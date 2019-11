Allégations de racisme : l'entraîneur-chef des Flames démissionne

« Ce matin, j’ai reçu et accepté la lettre de démission de Bill Peters. Il ne fait plus partie de l’organisation des Flames de Calgary », a déclaré Treliving en ouverture de son point de presse.

« Cette situation difficile ne reflète d’aucune façon les valeurs des Flames. Geoff Ward va assurer l’intérim. Nous allons de l’avant pour le bien de l’organisation », a-t-il ajouté.

Treliving a refusé de dire si Peters continuerait de toucher le salaire prévu à son contrat. Il restait une saison et demie à écouler au pacte d'une valeur totale de 6 millions de dollars.

Pour le DG, l'affaire est entendue. Il a transmis à la LNH les résultats de l'enquête menée par son organisation au cours des derniers jours.

« Nous ne savions rien de ces faits avant son embauche. On tente toujours de vérifier les parcours de ceux que l’on engage. Peu importe les difficultés du moment, il y a des leçons à retenir », a indiqué le directeur général.

Bill Peters a été remplacé par son adjoint Geoff Ward derrière le banc de l’équipe dès mercredi, contre les Sabres, à Buffalo.

Une semaine mouvementée

Après ce match contre les Sabres, plusieurs médias ont publié une lettre d'excuses qu'il a écrite aux Flames et dans laquelle il a parlé d'un « incident isolé et aussitôt regrettable ». Cette lettre est « trompeuse, dérangeante et de mauvaise foi », a dit Akim Aliu, le joueur qui l’a accusé de racisme.

Brad Treliving avait indiqué que l’équipe attendait la fin de l’enquête pour décider du sort de Peters, tout en rappelant qu’il prenait cette affaire « très au sérieux ».

Akim Aliu, un joueur né au Nigeria qui a grandi au Canada et en Ukraine, a écrit lundi sur Twitter avoir été victime d’insultes racistes de la part de Peters quand il jouait sous ses ordres en 2009-2010 avec les IceHogs de Rockford, club-école des Blackhawks de Chicago dans la Ligue américaine.

Peters « a utilisé plusieurs fois le mot débutant par [la lettre] N envers moi dans le vestiaire à ma première année, parce qu'il n'aimait pas mon choix de musique », a-t-il raconté. Il a ajouté qu’il a été cédé à un niveau inférieur des ligues mineures, à la demande de Peters, après s’être plaint de ce mauvais traitement.

Simon Danis-Pépin, membre des IceHogs en 2009-2010, a confirmé à Radio-Canada Sports avoir vécu la scène relayée par son ancien coéquipier.

Aliu, qui avait 20 ans à l’époque, a expliqué à TSN qu’il a l’impression que sa carrière a été ruinée avant qu’elle commence.

Il a joué sous la gouverne de Peters avec les IceHogs en 2008-2009 et en 2009-2010. Il a été rétrogradé au Walleye de Toledo, dans la Ligue de la côte est, en 2009-2010. Il a ensuite disputé sept matchs en deux saisons dans la LNH avec Calgary.

Un autre de ses anciens joueurs, Michal Jordan, un défenseur tchèque qu'il a dirigé quand il était à la barre des Hurricanes de la Caroline (2014-2018), a quant à lui allégué avoir été victime et témoin de sévices de sa part.

« Il me donnait des coups de pied et frappait des joueurs à la tête avec ses poings pendant les matchs. Il faisait ensuite comme si rien ne s’était passé », a-t-il relaté sur Twitter.

L'entraîneur actuel des Hurricanes, Rod Brind'Amour, qui a été adjoint à Peters en Caroline, a confirmé que ce dernier avait bel et bien maltraité des joueurs.