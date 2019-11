Basketball : dur programme pour la qualification olympique du Canada

La sélection canadienne est en quête d’une première participation aux Jeux depuis ceux de Sydney en 2000.

Elle devra notamment venir à bout de l’équipe grecque, classée 7e du monde et menée par Giannis Antetokounmpo, l’une des grandes vedettes de la NBA pour les Bucks de Milwaukee.

Les Chinois sont 27es au classement mondial.

Le Canada a déçu l’été dernier en terminant au 21e rang à la Coupe du monde.

L’autre groupe du tournoi qui se déroulera du 23 au 28 juin sera formé de la République tchèque (no 10), de la Turquie (no 15) et de l’Uruguay (no 43).

Seul le gagnant du tournoi aura son billet pour Tokyo.

Chez le femmes

Du côté féminin, l’équipe canadienne affrontera la Belgique, le Japon et la Suède dans le tournoi de la dernière chance pour la qualification olympique, qui aura lieu en Belgique, du 6 au 9 février.

Les Canadiennes, qui étaient récemment classées 4e au monde, un sommet pour l’équipe, doivent terminer parmi les trois premières de ce tournoi à quatre pour assurer leur participation aux Jeux de Tokyo.

L’entraîneuse Lisa Thomaidis a voulu remettre les chances du Canada en perspective en déclarant que son équipe avait hérité d’un tirage difficile.

« Vous devriez devoir battre de bonnes équipes pour vous qualifier pour les Jeux. Nous ferons face à une bonne compétition avec des équipes européennes et une équipe japonaise qui a récemment battu l’Australie dans un match de préqualification. »

La Belgique, le pays hôte, est présentement classée 9e au monde, le Japon est 10e, et la Suède est 22e.

L’équipe féminine canadienne a été éliminée en quart de finale des Jeux en 2010 et en 2016.