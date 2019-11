Onze anciens capitaines pour les 110 ans du Canadien

Avant la rencontre face aux Islanders de New York, en plus de Shea Weber, une cérémonie regroupera 11 des 12 anciens capitaines retraités du Tricolore.

On y retrouvera Yvan Cournoyer, Serge Savard, Bob Gainey, Chris Chelios, Guy Carbonneau, Kirk Muller, Mike Keane, Pierre Turgeon, Vincent Damphousse, Saku Koivu et Brian Gionta.

Seul Henri Richard manquera à l’appel en raison de son état de santé.

Par ailleurs, durant la période d’échauffement, les joueurs de l’édition actuelle endosseront des chandails pour rendre hommage aux vedettes du passé :

No 10 Guy Lafleur (Max Domi); no12 Yvan Cournoyer (Brendan Gallagher); no 26 Mats Naslund (Joel Armia); no18 Serge Savard (Ben Chiarot); no 21 Guy Carbonneau (Nick Cousins); no 4 Jean Beliveau (Phillip Danault); no 5 Guy Lapointe (Cale Fleury); no 79 Andrei Markov (Christian Folin); no 9 Maurice Richard (Charles Hudon); no 29 Ken Dryden (Keith Kinkaid); no 11 Kirk Muller (Jesperi Kotkaniemi); no 2 Doug Harvey (Brett Kulak); no 11 Saku Koivu (Artturi Lehkonen); no 3 Emile Bouchard (Victor Mete); no 24 Chris Chelios (Jeff Petry); no 1 Jacques Plante (Carey Price); no 27 Mathieu Schneider (Mike Reilly); no 7 Howie Morenz (Nick Suzuki); no 16 Henri Richard (Tomas Tatar); no 23 Bob Gainey (Nate Thompson); no 22 Steve Shutt (Jordan Weal); no 19 Larry Robinson (Shea Weber)

Les maillots seront ensuite vendus à l'encan au profit de la Fondation du Canadien pour l'enfance.

Le Club de Hockey Canadien a officiellement vu le jour le 4 décembre 1909.