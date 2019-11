Traîné dans la poussière, le Canadien est à court de solutions

L’incrédulité peut-être. Ou une simple admission d’impuissance. Les deux ont été utilisées après le massacre infligé par le rival de toujours, mardi soir, au Centre Bell.

« J’ai de la misère à expliquer ça. Ce sont des erreurs d’inattention. Il faut être plus alerte mentalement. Il faut se sortir de ça, mais ça va quand même être dur », a admis Phillip Danault.

« On vient de perdre 5 matchs d’affilée, on a ramassé 2 points sur 10. Les premiers 20 matchs de la saison, selon moi, c’était un bon départ. Maintenant, on est à un point où c’est important de ne pas paniquer, mais c’est important d’arranger ce qui ne va pas », a estimé Claude Julien.

D’accord, mais par où commencer?

Le Canadien, sa structure défensive, l’intensité que les joueurs mettent à tenter de la respecter, tous ces aspects ne se sont pas désagrégés du jour au lendemain, quelque part au-dessus de la côte est américaine dans l’avion qui ramenait les Montréalais à la maison après une éclatante et impressionnante victoire contre les Capitals à Washington.

Parce que c’est depuis ce match que tout s’est effondré.

Les signes de faiblesses du CH apparaissaient bien avant cette séquence catastrophique. Le même patron s’est répété plusieurs fois. Le Tricolore contrôle la possession du disque à cinq contre cinq, obtient beaucoup de chances de marquer, en concrétisent un bon nombre et offre, en contrepartie, des chances de qualité suprême à l’adversaire. Moins fréquentes, mais redoutables.

Au début de la saison, il s’en tirait à bon compte. Plus maintenant.

Désorganisés en désavantage numérique, les joueurs oublient leur assignation, la voie royale est complètement dégagée, David Pastrnak en profite.

Jeff Petry commet deux revirements, l’un dans sa zone, l’autre en zone neutre, les Bruins marquent deux fois.

Les Bruins célèbrent un but marqué contre Carey Price et le Canadien. Photo : USA Today

Et Carey Price qui, par moments, n’était que l’ombre de lui-même. L’on peut disserter longuement sur la nécessité de resserrer le jeu défensif, autant par les arrières eux-mêmes que par les attaquants, mais si le gardien n’est pas à la hauteur de sa réputation, ce sera comme hurler sa frustration aux nuages dans le ciel. Inefficace.

« Défensivement, je le mentionne encore, ces erreurs-là, quand tu ne gères pas la rondelle de la bonne façon, ça finit dans le fond de ton filet. Quand tu ne tues pas les punitions, surtout contre une bonne équipe comme Boston, ça leur donne le vent dans les voiles. L’autre chose, tu commences une période et tu leur donnes un but en partant. On aurait dû être prêts à faire face à ça », a expliqué Julien.

Ce qu’on voit, ce sont des choses faciles à rectifier, si les gars veulent vraiment faire le travail de la bonne façon. Claude Julien

La bonne façon est-elle encore celle appliquée depuis le début de l’année? Parce qu’elle comporte ses failles. Le compromis offensif que le Canadien négocie pour soutenir l’attaque à quatre joueurs, pour tenter de créer des surnombres et s’établir comme une puissance offensive semble indissociable, jusqu’à maintenant, d’une défense plus permissive.

« Les chances étaient limitées, mais celles qu’on donne sont de catégorie A+. Ça ne peut pas arriver, on se complique la vie. Ce n’est pas juste pour nos gardiens, ils sont livrés à eux-mêmes », a déclaré le capitaine Shea Weber.

« En première période, on a donné trois chances de marquer et ils ont marqué trois fois, a ajouté l’entraîneur. Ce n’est pas parce qu’on était affreux, mais ce qu’on a donné a été coûteux. On commence la deuxième, en partant un but. À partir de là, ça s’est effondré. Mentalement, on n’a pas été assez fort pour être capable de rebondir. »

Julien est demeuré posé pendant sa conférence de presse. Il a esquivé les questions suggérant qu’il n’avait peut-être pas le personnel sous la main pour remédier à la situation.

Deux éléments pourraient lui permettre d’acheter du temps à court terme : Carey Price et le désavantage numérique.

Il faut saisir toutes les occasions pour apprendre. Elles ne sont pas toutes agréables, ce n’est pas toujours plaisant, mais ça peu être très satisfaisant si tu es capable de le faire. Sinon, c’est frustrant et ça ne fait qu’empirer. On a deux choix présentement : on peut continuer à se battre en tant que groupe ou s'écraser devant l'adversité. Brendan Gallagher

Avec les deux buts accordés mardi soir, le Canadien est maintenant dernier dans la ligue à 4 contre 5 à 71,6% d’efficacité.

Artturi Lehkonen (3e), Shea Weber (4e) et Jeff Petry (6e) figurent parmi les pires joueurs du circuit pour le nombre de buts marqués contre eux en désavantage numérique par tranches de 60 minutes de jeu, gracieuseté de Natural Stat Trick.

Pas l’idéal. Il est bien possible que Julien décide de reprendre les rênes de la chose – actuellement la responsabilité de Luke Richardson – comme il l’a fait le temps d’une séance au mois d’octobre.

Les déboires de Carey

Price a connu une soirée pénible. L’entraîneur lui-même, enrobant de soie son commentaire autant que faire se peut, l’a reconnu.

« Il fait partie de notre équipe et on n’a pas été assez bons ce soir. Il est capable d’être meilleur, ce n’est pas nécessairement de sa faute, mais je ne peux pas dire qu’il a été excellent », a fait valoir Julien, qui a retiré son gardien après le 5e but des Bruins sur le 11e lancer.

Carey Price (no 31) et Brad Marchand (no 63) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

En incluant le désastre contre les Rangers, Price a donné 11 buts sur les 30 derniers lancers qu'il a reçus. Pendant la séquence de cinq défaites – il a amorcé quatre matchs – il a cédé 18 fois sur 97, lui valant un taux d’arrêts de 81,1 %.

Des chiffres apocalyptiques. Ces passages à vide du gardien vedette sont survenus chaque saison depuis 2016-2017, l’année du congédiement de Michel Therrien et de la dernière participation aux séries éliminatoires de son équipe.

Price s’en est d’ailleurs servi comme tremplin l’an passé. Son mois de novembre a été tout aussi pénible au point où il a déclaré avoir des choses à régler « en haut » en se pointant le crâne.

À partir du 1er décembre 2018 jusqu’à la fin de la campagne, il a terminé 2e pour les victoires, 5e pour la moyenne de buts accordés, 6e pour le taux d’efficacité parmi les gardiens numéros un. Le CH a pu sentir l’odeur du sang jusqu’à la toute fin grâce à Carey Price, en bonne partie.

Alors, cette tête, comment va-t-elle cette année?

« J’ai la tête sur les épaules, a-t-il assuré. Ce n’est pas le fun, mais la vie continue. »

La planche de salut de l’équipe passera encore une fois par lui. Qu’il redevienne l’un des très bons gardiens de la LNH et le Tricolore aura un coup à jouer. S’il retrouve un niveau de performance seulement correct, la saison sera en péril.

Oubliez tout ce que vous avez entendu sur le désir de l’équipe de gérer son temps de glace cette saison, raison pour laquelle Keith Kinkaid a été embauché à la base. Price a déjà obtenu 20 départs sur 24.

Avec une hémorragie de cinq défaites à stopper et un doublé Philadelphie-Boston en 28 heures samedi et dimanche, peut-on raisonnablement croire que Kinkaid aura sa chance?

Voyez plutôt comment Julien a expliqué sa décision de le retirer de la rencontre, outre sa mauvaise performance.

« C’était 5-1. On va avoir besoin de lui. On lui a donné du repos. »

On en revient encore à ça. Le Canadien ne dépend peut-être plus tout à fait autant de Carey Price qu’à une certaine époque, mais la relation n’en est pas moins symbiotique pour autant.