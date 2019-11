Le Canadien surclassé et humilié par les Bruins

Une cinquième défaite d'affilée, soit depuis le 16 novembre, a été ajoutée au dossier du CH, qui a vu ses adversaires inscrire quatre buts ou plus dans 80 % des matchs pendant cette période creuse.

Le meilleur marqueur du circuit Bettman en a fait voir de toutes les couleurs durant la domination bostonienne. David Pastrnak a effectivement réalisé un tour du chapeau pour porter son total à 23 buts en 24 duels cette saison.

Pastrnak a enregistré ses deux premières réussites contre Price et sa troisième face à Keith Kinkaid.

Le partant a cédé sa place devant le filet à son substitut dans les premiers instants de la période médiane après avoir accordé un 5e but, gracieuseté d'Anders Bjork, sur 11 tirs. Kinkaid a de son côté repoussé 10 rondelles sur une possibilité de 13.

Price n'avait pas été retiré d'une rencontre depuis le 9 décembre 2017, une séquence qui s'élevait à 112 matchs et qui était la plus longue active dans la Ligue nationale (LNH) avant la visite des Bruins.

C'est la seconde fois du millénaire que les Montréalais accordent huit buts ou davantage devant leurs supporteurs. L'autre humiliation défensive du genre était survenue en janvier 2006 lorsque les Hurricanes de la Caroline (15-8-1) l'avaient aisément emporté 8-2.

Le premier des quatre affrontements annuels entre les deux rivaux historiques s'était conclu en faveur du Tricolore il y a exactement trois semaines à Montréal.

Il s'agit encore de l'un des trois revers en temps réglementaire infligés aux Bruins en 24 rencontres cette saison.

Bruins 8 - Canadien 1 : les réactions

Les Bruins ont pris le large dès la fin de la 1re période. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

L'attaque massive des Bruins frappe

L'impitoyable jeu de puissance des Bruins a coulé le Canadien au premier vingt, et il ne s'en est jamais remis.

Les pénalités imposées à Brendan Gallagher, sa première du calendrier, et à Nate Thompson ont ouvert la porte à Jake DeBrusk et à Pastrnak, qui ont profité de la présence de l'attaque massive pour envoyer la rondelle dans le filet protégé par le no 31.

Brad Marchand a tiré avantage de la déconvenue du CH pour engraisser sa fiche offensive personnelle. Le 3e marqueur de la LNH a touché la cible pour une 17e fois cette saison et s'est fait complice de deux des trois buts de Pastrnak.

Même son de cloche pour Charlie Coyle et Sean Kuraly, qui ont chacun terminé leur soirée de travail avec une récolte de trois points. Danton Heinen a quant à lui complété l'équation tard en troisième période.

Shea Weber est le seul porte-couleurs montréalais à s'être inscrit à la feuille de pointage. Le capitaine a déjoué Jaroslav Halak, auteur de 36 arrêts.

Les protégés de l'entraîneur-chef Bruce Cassidy se sont de nouveau débrouillés sans les services de Patrice Bergeron, qui est blessé au bas du corps. Son absence n'a cependant guère été remarquée.

Le talentueux joueur de centre ratera également le duel de mercredi contre les Sénateurs (11-12-1) à Ottawa.

Le Canadien aura l'occasion de se venger dimanche au TD Garden de Boston, mais devra avant en découdre jeudi et samedi, au Centre Bell, avec les Devils du New Jersey (8-11-4) et les Flyers de Philadelphie (12-7-5).