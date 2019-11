Le PSG arrache un nul au Real Madrid en Ligue des champions

En retard par deux buts, gracieuseté de Karim Benzema, avec une dizaine de minutes à écouler à la seconde mi-temps, le PSG se dirigeait vers une première défaite en cinq matchs en phase de groupe.

Kylian Mbappé et Pablo Sarabia ont tour à tour signé une réussite, d'abord à la 81e minute de jeu, puis à la 83e, pour permettre à l'équipe française de conserver ses cinq longueurs d'avance sur la formation espagnole au classement avec une rencontre à disputer.

« Ça a été un grand match de l'équipe, commente l'entraîneur-chef du Real Madrid, Zinédine Zidane. Il faut en être content. On n'est pas content du résultat, les joueurs ne sont pas contents non plus, mais il faut être content de ce qu'on a produit pendant 80, 85 minutes. Ça a été un grand match. Pour jouer comme ça, moi je signe tous les jours. »

Le Real a été la meilleure équipe pendant longtemps. Ça a été difficile de trouver des espaces, de prendre les bonnes décisions. On a joué trop compliqué, trop lent, sans la confiance, ce qui est nécessaire pour gagner ici. Le Real Madrid a joué fort, confiant. Ils ont montré que c'était vraiment l'équipe qui a gagné trois fois [la Ligue des champions] en quatre ans. Thomas Tuchel, entraîneur-chef du PSG

Le Paris Saint-Germain avait vaincu sans aucune difficulté le Real en lever de rideau de la phase de groupe à la mi-septembre au Parc des Princes.

Plusieurs clubs ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale du tournoi européen, dont le Real Madrid. Sa présence au premier tour éliminatoire a été confirmée avant même sa confrontation contre le PSG.

Le Hotspur de Tottenham et Manchester City ont également filé vers les huitièmes de finale après leur duel respectif qui était chacun présenté en Angleterre.

Le premier, qui est finaliste de l'édition 2018, a renversé l'Olympiakos 4-2 dans un match du groupe B, tandis que le deuxième a livré un verdict nul de 1-1 au Shakhtar Donetsk dans un affrontement du groupe C.

Lewandowski enregistre quatre buts

Le Bayern de Munich a fait qu'une bouchée de l'Étoile rouge de Belgrade. Les représentants allemands se sont imposés 6-0 au stade Marakana en Serbie, dans un duel du groupe B, après une éclatante performance de Robert Lewandowski.

Quatorze minutes lui ont suffi pour envoyer le ballon quatre fois dans le filet adverse, entre les 53e et 67e minutes de jeu, du jamais vu en Ligue des champions. Sa première réalisation a été marquée à la suite d'un tir de pénalité.

Huit autres affrontements sont à l'horaire mercredi, dont les chocs opposant le Valence FC au Chelsea FC, le FC Barcelone à Borussia Dortmund ainsi que le Liverpool FC au SSC Naples.

Autres résultats de la journée :