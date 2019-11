Les Bruins pourraient tomber à pic pour le Canadien

Le décalage est tel entre les prestations du CH contre les bonnes et contre les moins bonnes équipes que Robert Louis Stevenson lui-même n’en serait pas peu fier.

Plus tôt en novembre, le Tricolore a infligé aux Bostoniens l’une de leurs trois seules défaites en 60 minutes.

Face aux formations qualifiées pour les éliminatoires, la troupe de Claude Julien affiche un dossier de 5-2-2. Contre les autres, son bilan est de 6-5-2.

L’équipe a, par ailleurs, vaincu chaque meneur de division actuel qui a croisé son chemin : deux fois les Blues, une fois les Bruins et une fois les Capitals.

Le vétéran Nate Thompson n’a vu aucune explication scientifique au phénomène.

« Chaque fois qu’on joue contre une des meilleures équipes, ça fait ressortir le meilleur de nous », a-t-il simplement constaté.

L’ennui est que le Bleu-blanc-rouge tente de se sortir d’une séquence de quatre défaites d’affilée contre des adversaires théoriquement inférieurs. La dernière semaine a plombé le moral des troupes.

Dans chacun de ces duels, les Montréalais ont gaspillé des avances variant d'un à quatre buts. Ils traînent, pour l’instant, ce segment pourtant favorable du calendrier comme une épine dans le pied à quelques heures d’amorcer une séquence de quatre matchs en six jours, dont deux affrontements contre les Bruins.

« Même les matchs qu’on a perdus, il y en a certains qu’on aurait dû gagner parce qu’on était la meilleure équipe, a estimé l’entraîneur-chef Claude Julien après l’entraînement matinal. Ça ne veut pas dire qu’on n’essaie pas de s’améliorer. Mais le bon signe, c’est qu’on gagne des matchs contre les grosses équipes. C’est plus encourageant que si c’était le contraire. »

Sans Bergeron

Le Québécois Patrice Bergeron n’a pas accompagné les Bruins pour ce court voyage de deux rencontres à Montréal et à Ottawa. En son absence, le vétéran David Krejci s’est inséré au centre de Brad Marchand et de David Pastrnak, deux des ailiers de l’heure dans la ligue.

Marchand occupe le 3e rang des pointeurs du circuit Bettman et Pastrnak est le seul à avoir déjà atteint le plateau des 20 buts.

Boston se trouve dans le groupe de tête de presque toutes les catégories de statistiques, à l’exception de son désavantage numérique, 16e à 82,2 %.

La troupe de Bruce Cassidy possède la deuxième attaque, la troisième défense et roule à 31 % d’efficacité (3e) en avantage numérique. Les failles sont rares et plutôt ténues.

Or, après sa semaine catastrophique, le Canadien a chuté au 21e rang des défenses du circuit avec une ronflante moyenne de 3,22 buts accordés par match.

« L’attaque est là, elle y a été pendant la majeure partie de l’année, c’est plus en défense. Il faut que nous, les attaquants, on fasse un meilleur boulot pour se replier et permettre aux défenseurs d’avancer. Ce n’est pas juste à cause des défenseurs, mais des attaquants aussi », a estimé Nick Cousins.

Carey Price affrontera Jaroslav Halak. Julien n'a apporté aucune modification à sa formation.

Formation du CH :

Attaquants :

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Suzuki

Hudon-Kotkaniemi-Armia

Cousins-Thompson-Weal

Défenseurs :

Chiarot-Weber

Mete-Petry

Reilly-Fleury

Gardiens :