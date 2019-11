Pouce fracturé pour Mikael Zewski

C’est sur son compte Instagram que le Trifluvien a révélé mardi la nature de sa blessure et le moment précis où elle s’est produite.

« Durant mon combat, au 3e round, j'ai frappé mon adversaire sur le coude et j'ai eu une vive douleur au pouce. À la fin du 3 minutes, j'ai tout de suite signalé à mon coin que j'avais quelque chose à la main », a d’abord indiqué Zewski.

« Au fil des 7 rounds suivants, j'ai misé beaucoup sur ma main gauche, je frappais quand même avec ma main droite, mais moins régulièrement et avec moins de force. J'avais surtout beaucoup de difficulté à frapper en combinaison. Mais je ne pouvais pas me permettre de m'en faire avec ça, je devais trouver une solution et gagner ce combat-là. »

Ce n’est que dimanche que Zewski a constaté l’enflure de sa main droite qu’il a décrit « aux allures d’une patate douce ».

Arborant un plâtre, il affirme qu’il maintiendra la forme en gymnase et que cela lui permettra d’améliorer ses coups de la gauche.

Après sa victoire, Zewski (34-1, 23 K.-O.) a émis le souhait d’affronter Terence Crawford (35-0, 26 K.-O.), champion des mi-moyens de la WBO.

L’histoire ne dit pas si Zewski devra reporter son retour dans le ring de quelques semaines.