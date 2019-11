La Russie s'attend à de lourdes sanctions de l'AMA

Le patron de l'Agence russe antidopage (RUSADA), Iouri Ganous, a indiqué mardi s'attendre à ce que l'Agence mondiale antidopage (AMA) suive les recommandations de son comité indépendant et suspende la Russie pour quatre ans des compétitions sportives.

« C'est la réalité, a-t-il déclaré à l'Agence France-Presse. Pour quatre ans de plus, nous nous plongeons dans une nouvelle crise antidopage. »

Le comité indépendant de révision de la conformité (CRC) de l’AMA a recommandé lundi une suspension de quatre ans de la Russie des futures compétitions sportives pour avoir falsifié des données de laboratoire transmises aux enquêteurs de l'Agence.

Si cette recommandation était acceptée par le comité exécutif de l'AMA, qui se réunit à Paris le 9 décembre, la Russie ne pourrait pas participer aux prochains Jeux olympiques d'été et d'hiver de 2020 et 2022, aux Jeux olympiques de la jeunesse et aux Jeux paralympiques, selon un communiqué de l'AMA.

« Nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine du sport, mais le plus dur et le plus tragique, c'est que nos sportifs sont devenus otages des actions des responsables sportifs [russes] », a ajouté M. Ganous, qui exhorte par ailleurs le président Vladimir Poutine à prendre « une part active » dans la mise en place d'une nouvelle gouvernance sportive.

Dans un communiqué publié mardi, le Comité international olympique (CIO) a réagi aux recommandations en soulignant « la seule responsabilité des autorités russes », et non du mouvement sportif ou du Comité olympique russe, dans cette affaire.

La « manipulation flagrante » des données du laboratoire de Moscou « est une atteinte à la crédibilité du sport lui-même et une insulte au mouvement sportif mondial », a écrit l’instance, qui dit cependant accueillir « avec satisfaction » la possibilité que les athlètes russes puissent participer aux Jeux sous drapeau neutre s’ils remplissent certaines conditions.

« Le CIO souligne que les coupables doivent être punis de la manière la plus sévère possible compte tenu de la gravité de cette infraction et se félicite donc des sanctions imposées aux autorités russes responsables, a écrit l’organisation. Toutefois, au vu de l'ampleur de la manipulation, nous demandons instamment à l'AMA de prendre des mesures supplémentaires.

« Cela signifie en particulier que l'AMA devrait en référer au Conseil de l'Europe et à l'UNESCO, eu égard à la Convention contre le dopage et à la Convention internationale contre le dopage dans le sport », a poursuivi le CIO.

Pour le CRC, la punition envisagée est à la hauteur « d'un cas extrêmement grave », en raison notamment de la disparition de « centaines » de résultats de contrôles antidopage suspects parmi les fichiers que Moscou avait transmis à l'AMA au début de l'année.

Or, la remise de ces données était une condition fixée par l'AMA pour lever de précédentes sanctions contre la RUSADA, au cœur d'un système de dopage institutionnel de 2011 à 2015 déjà à l'origine d'un vaste scandale.

Le CRC soupçonne même que des « preuves fabriquées de toutes pièces » ont pu être implantées dans la base de données pour faire accuser l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, aujourd'hui réfugié aux États-Unis, où il a été l'un des témoins clés pour mettre au jour le système de dopage russe.

Du coup, la manière forte est préconisée : pendant quatre ans, aucun officiel russe, ni le drapeau du pays, ni son hymne n'auraient droit de cité aux Jeux olympiques et paralympiques.

Des sportifs ayant démontré « qu'ils ne sont impliqués en aucune manière » dans les affaires de dopage seraient admis dans les compétitions, sous drapeau neutre. Des sanctions déjà subies par la Russie aux Jeux d'hiver de Pyeongchang, en 2018, ou à toutes les compétitions internationales d'athlétisme depuis 2015.

La Russie, qui a fait du sport un outil de sa puissance sur la scène internationale, ne serait aussi plus autorisée à poser sa candidature à l'attribution d'événements sportifs internationaux, notamment les Jeux olympiques.

L'Euro 2020 de soccer n'est toutefois pas concerné par les sanctions recommandées, a indiqué à l'AFP un responsable de l'agence.

« Ce n’est pas un événement majeur et ce n'est pas un championnat du monde », tels qu'ils sont visés par la recommandation de sanctions, a expliqué à l'AFP ce responsable, qui a requis l'anonymat. L'édition 2020, pour laquelle la Russie est qualifiée, a lieu dans 12 villes de 12 pays, dont Saint-Pétersbourg, qui doit accueillir 4 rencontres.