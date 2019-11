Lamar Jackson et les Ravens écrasent les Rams

Le quart-arrière Lamar Jackson a brillé de tous ses feux et a brûlé la défense des Rams du début à la fin. Il a lancé cinq passes de touché, en plus d'en marquer un par la voie terrestre. Ses gains s'élèvent à 169 verges par la passe et 95 supplémentaires au sol.

Jackson a complété 15 de ses 20 relais et a enregistré 8 courses avant de céder sa place derrière le centre à son substitut Robert Griffin III.

Les Ravens ont inscrit un majeur dès la première séquence offensive d'un match pour la septième fois en 11 rencontres cette année, un sommet dans la NFL. Jackson a conclu la série avec une passe de touché de six verges au receveur Marquise Brown.

Le duo a de nouveau frappé quelques minutes plus tard, avant la fin du premier quart. Cette fois-ci, Jackson a rejoint Brown sur 18 verges pour le majeur.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la recrue a fait honneur à son surnom « Hollywood » sous les réflecteurs de Los Angeles. Il a conclu le premier duel du lundi soir de sa carrière avec des gains aériens de 42 verges à la suite de 5 attrapés, dont 2 payants.

Jackson a ensuite combiné ses efforts avec le receveur Willie Snead IV, deux fois plutôt qu'une dans la zone des buts, et avec le porteur de ballon Mark Ingram.

Ce dernier a aussi réalisé un touché par la course. Il a franchi 111 verges au sol, soit seulement 16 de plus que Jackson, qui menace de plus en plus le record de Michael Vick en une saison (1039 verges en 2016).

Le pivot de deuxième année des Ravens a jusqu'ici parcouru 876 verges en 11 affrontements.

Le demi de coin Marcus Peters a célébré son retour à Los Angeles. Il a représenté les Rams durant 22 rencontres de 2018 à 2019, avec une interception contre le quart Jared Goff.

Jimmy Smith a également signé un larcin contre Goff dans les derniers instants du quatrième quart.

Après les finalistes du dernier Super Bowl, les Ravens trouveront sur leur chemin dimanche, à Baltimore, les meneurs au classement dans la Nationale, les 49ers de San Francisco (10-1-0). Il s'agira d'une reprise du match décisif de 2013 remporté par Baltimore.

Les Rams se mesureront pour leur part le 1er décembre aux Cardinals (3-7-1) en Arizona.