L'entraîneur des Flames visé par des allégations de racisme

Bill Peters aurait orchestré la rétrogradation de ce joueur lorsque celui-ci se serait plaint.

Akim Aliu a publié un message sur Twitter qui dit que Peters « a utilisé plusieurs fois le mot débutant par [la lettre] N envers moi dans le vestiaire à ma première année, parce qu'il n'aimait pas mon choix de musique ».

Aliu a déclaré qu’il s’était « rebellé contre lui » et que Peters avait plus tard demandé aux dirigeants de le céder à un niveau inférieur des ligues mineures.

Akim Aliu a joué sept matchs en deux saisons dans la LNH avec Calgary. Photo : Getty Images / Mike Ridewood

Le message ne mentionne pas le nom de Peters, mais fait référence à un « protégé (à Calgary) » de l'entraîneur Mike Babcock, récemment congédié comme entraîneur des Maple Leafs de Toronto.

Babcock est un mentor de Peters depuis qu'il a été son entraîneur dans les rangs universitaires canadiens.

Dans les clubs-écoles des Blackhawks de Chicago, Aliu a joué sous la gouverne de Peters avec les IceHogs de Rockford de l'AHL en 2008-2009 et 2009-2010. Il a été rétrogradé au Walleye de Toledo, dans la Ligue de la côte est, en 2009-2010. Le hockeyeur, né en Afrique et élevé en Ukraine et au Canada, a ensuite disputé sept matchs en deux saisons dans la LNH avec Calgary.

Peters en est à sa deuxième saison complète comme entraîneur des Flames.

« Très, très au sérieux »

Brad Treliving a fait une déclaration après un revers de 3-2 des Flames en prolongation, à Pittsburgh, lundi.

Il a indiqué que l'équipe était « au courant d'un message sur Twitter de l'ancien joueur Akim Aliu », mais qu'il n'avait pas encore parlé à Peters ni à d'autres personnes de l'organisation à ce sujet.

Le DG a ajouté que les Flames « prennent ces questions très, très au sérieux » et qu'ils allaient « examiner la question et revenir quand ils auront eu l'occasion d'en discuter à l'interne ».

Dans un court communiqué, la LNH a déclaré que le comportement décrit par Aliu était « inacceptable » et qu’elle n’aurait pas d’autre commentaire à formuler tant qu’elle ne se sera pas penchée sur cette affaire.

Peters n'a pas été rendu disponible pour parler aux journalistes après le match.

Coulés par Guentzel

Sur la patinoire, les Flames (11-12-3) ont raté l'occasion de faire un coup double en Pennsylvanie après leur victoire en tirs de barrage à Philadelphie. Jake Guentzel a porté le coup de grâce en prolongation pour conduire les Penguins (12-7-4) à la victoire.

Dillon Dube et Sean Monahan, en avantage numérique, ont touché la cible dans le camp albertain. Ils ont été les seuls à déjouer Tristan Jarry, auteur de 32 arrêts en remplacement de Matt Murray. Il a d'ailleurs cédé deux fois ou moins dans six de ses sept derniers matchs.

Alex Galchenyuk a profité de la visite des Flames pour inscrire son premier but dans l'uniforme des Penguins à sa 15e rencontre.

La défaite a été ajoutée au dossier de David Rittich, qui a fait face à un barrage de 38 tirs.

Les Flames disputeront leur dernier match d'une séquence de quatre à l'étranger mercredi contre les Sabres (11-10-3) à Buffalo.