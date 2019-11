L'entraîneur des Flames visé par des allégations de racisme

Bill Peters aurait orchestré la rétrogradation de ce joueur lorsque celui-ci se serait plaint.

Akim Aliu a publié lundi un message sur Twitter selon lequel Peters « a utilisé plusieurs fois le mot débutant par [la lettre] N envers moi dans le vestiaire à ma première année, parce qu'il n'aimait pas mon choix de musique ».

Aliu a déclaré qu’il s’était « rebellé contre lui » et que Peters avait plus tard demandé aux dirigeants de le céder à un niveau inférieur des ligues mineures.

Akim Aliu Photo : Getty Images / Mike Ridewood

Son tweet ne mentionnait pas le nom de Peters, mais faisait référence à un « protégé (à Calgary) » de l'entraîneur Mike Babcock, récemment congédié comme entraîneur des Maple Leafs de Toronto.

Babcock est un mentor de Peters depuis qu'il a été son entraîneur dans les rangs universitaires canadiens.

Akim Aliu a commenté mardi au réseau TSN ses allégations sur Twitter. Il est revenu clairement sur les événements qui seraient survenus durant la saison 2009-2010, cette fois en le nommant. Il jouait alors dans la Ligue américaine pour les IceHogs de Rockford dirigés par Peters.

Ce dernier aurait tenu ces propos dans le vestiaire de l’équipe, juste avant un entraînement. Aliu était responsable du choix de la musique.

« Hé Akim, je suis tanné que tu fasses jouer cette musique de n*** , en référence au style de musique hip-hop, a décrit Aliu à TSN. Il est ensuite ressorti comme si de rien n’était. »

Plus tard, Peters aurait convoqué Aliu à son bureau pour revenir sur l’incident. Au lieu de s’excuser, il aurait réitéré son mécontentement face à ses goûts musicaux. « Dorénavant, nous devons faire jouer un différent style de musique », lui aurait-il dit.

Lorsqu’il a été interrogé sur la question de savoir pourquoi il avait attendu si longtemps avant de parler de ces événements, Akim Aliu a évoqué l’exemple de Colin Kaepernick, quart des 49ers de San Francisco à l'origine d'un mouvement de protestation (poser le genou au sol pendant l'hymne national) dans la NFL contre la brutalité policière et l'injustice raciale.

« Ce n’est pas moi qui suis amer. J’ai gardé ça pour moi très longtemps. Ça m’a brisé le cœur et je pense que ma carrière en a souffert. Ce n’est pas du tout au même niveau que Kaepernick. Mais quand vous jouez la carte raciale, c’est pratiquement la fin de votre carrière. »

Aliu n’a pas confronté Peters après l’incident.

« Qu’est-ce que je lui aurais dit? J’avais 20 ans et j’en étais à ma première année professionnelle. J’avais trop peur de parler. Je m’en suis voulu tous les jours depuis », a-t-il expliqué à TSN.

Akim Aliu a l’amère impression que sa carrière a été ruinée avant qu’elle commence.

« Regardez mes statistiques. Je maintenais un rythme d’une saison de 20 buts à ma première année comme professionnel, et sans jouer en avantage numérique. »

Dans les clubs-écoles des Blackhawks de Chicago, Aliu a joué sous la gouverne de Peters avec les IceHogs de Rockford de l'AHL en 2008-2009 et en 2009-2010. Il a été rétrogradé au Walleye de Toledo, dans la Ligue de la côte est, en 2009-2010. Le hockeyeur, né en Afrique et élevé en Ukraine et au Canada, a ensuite disputé sept matchs en deux saisons dans la LNH avec Calgary.

Peters en est à sa deuxième saison complète comme entraîneur des Flames.

Un coéquipier confirme avoir été témoin de la scène

Simon Danis-Pepin a joué avec Akim Aliu au sein des IceHogs de Rockford, dans l'AHL, au cours de la saison 2009-2010. Il confirme avoir vécu la scène relayée par Aliu.

C'est exactement ce qu'Akim a dit. On était dans la chambre [de hockey]. [...] Les propos sont vrais, ils ont été dits à deux reprises, avant que notre capitaine [Jake] Dowell prenne les choses en main, aille voir le coach. [...] Je corrobore la situation. Hakim est un ami de longue date. S'il a pris la décision d'aller de l'avant avec ça, je suis fier de lui. Simon Danis-Pepin, coéquipier d'Akim Aliu au sein des IceHogs de Rockford

Il ajoute avoir été « abasourdi » face à cette situation. Selon lui, l'épreuve vécue par Aliu a pu avoir un effet négatif dans sa carrière : « Ça peut être frustrant, tu sais pas comment réagir quand tu as 20 ans ».

« Très, très au sérieux »

Le directeur général des Flames Brad Treliving a indiqué lundi, après une défaite contre les Penguins à Pittsburgh, que l'équipe était « au courant d'un message sur Twitter de l'ancien joueur Akim Aliu », mais qu'il n'avait pas encore parlé à Peters ni à d'autres personnes de l'organisation à ce sujet.

Le DG a ajouté que les Flames « prennent ces questions très, très au sérieux » et qu'ils allaient « examiner la question et revenir quand ils auront eu l'occasion d'en discuter à l'interne ».

Dans un court communiqué, la LNH a déclaré que le comportement décrit par Aliu était « inacceptable » et qu’elle n’aurait pas d’autre commentaire à formuler tant qu’elle ne se sera pas penchée sur cette affaire.

Peters n'était pas disponible pour parler aux journalistes après le match. Il ne dirigeait pas l'entraînement des siens mardi, et Brad Treliving a indiqué que l'équipe n'avait pas encore pris de décision sur son statut.

« Il n’y a pas de place pour ce genre de propos dans notre organisation. Le niveau de sérieux avec lequel nous prenons ces allégations est très élevé. [...] J’ai parlé à Bill hier soir et ce matin, j’ai parlé à Akim hier soir et aujourd’hui, j’ai parlé à d’autres joueurs qui étaient dans cette équipe, j’ai parlé à Stan Bowman des Blackhawks de Chicago, et d’autres membres de cette organisation. C’est une situation qui doit être analysée en profondeur », a-t-il expliqué en précisant que l'enquête en cours était entièrement sous la responsabilité de l'équipe.

« On sait tous que ce genre de choses n’a pas sa place dans notre société. Mais ces allégations viennent de sortir et il faut laisser le processus suivre son cours », a commenté pour sa part le défenseur Mark Giordano, capitaine des Flames.

Une autre allégation

Michal Jordan, un défenseur tchèque qui a disputé 74 matchs avec les Hurricanes de la Caroline quand Bill Peters était leur entraîneur-chef (2014-2018), a écrit mardi sur Twitter avoir été victime et témoin de sévices de sa part.

« Je ne souhaite de mal à personne, mais tu récoltes ce que tu as semé, Bill, a-t-il écrit. Quelques années après avoir fait ma place dans la LNH, j’ai joué pour le pire des entraîneurs. Il me donnait des coups de pied et frappait des joueurs à la tête avec ses poings pendant les matchs.

« Il faisait ensuite comme si rien ne s’était passé. Je n’en croyais pas mes yeux, que ça pouvait arriver dans la meilleure ligue au monde. Je suis content de ne plus endurer ça au quotidien », a-t-il ajouté.