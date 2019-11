Danny Maciocia se dit satisfaisait de la saison des Carabins

« Nous pouvons être très satisfaits de la saison, malgré la défaite à la Coupe Vanier, a-t-il indiqué, lundi. Nous avons affronté un peu d'adversité cette saison. C'est cet aspect qui me réjouit le plus, nous avons bien réagi à cette adversité. Ça démontre quel genre de groupe nous avions dans le vestiaire. »

Maciocia en était à une troisième participation à la grande finale du football universitaire canadien. Après avoir mis la main sur le trophée réservé aux champions en 2014, les Carabins se sont ensuite inclinés en 2015 et en 2019.

Je pense que c'est notre manque d'opportunisme qui nous a coulés, alors qu'eux, ils ont profité davantage de leurs occasions. Je pense notamment à quelques ballons en profondeur qu'on a lancés et dont nous n'avons pas été en mesure de tirer profit. Danny Maciocia, entraîneur-chef des Carabins

« Dans la zone payante, nous avons été limités à des placements et non des touchés. Nous n'avons pas été capables de défendre le jeu aérien vertical de Calgary non plus. Ils ont été en mesure de compléter plusieurs longues passes, enchaîne-t-il. Malgré tout, avec un peu moins de trois minutes à jouer, l'écart n'était que de sept points, nous étions dans le match. Mais notre manque d'opportunisme est ce qui résume ce match. »

« Le fait de perdre [le demi défensif Marc-Antoine] Dequoy au début du match, ça nous a fait mal. Que [le secondeur Jean-Philippe] Lévesque se blesse au deuxième quart, ça nous fait mal. Le fait que nous n'avions pas nos deux quarts, ça nous a fait mal. Est-ce que ce sont des excuses? Non. Mais ça fait partie de notre réalité. »

Maciocia croit que les Carabins seront en mesure d'aspirer de nouveau au championnat national en 2020, bien que certains éléments clés ont disputé samedi leur dernier match universitaire.

Huit joueurs des Carabins ont épuisé leurs années d'admissibilité, dont six partants. Dequoy et le botteur de précision Louis-Philippe Simoneau en font notamment partie. D'autres pourraient aussi être repêchés dans la Ligue canadienne de football (LCF) et faire le saut chez les professionnels.

« J'espère que oui, c'est l'objectif chaque année, a noté Maciocia. On travaille très fort pour avoir une équipe qui se bat pour un championnat national. Est-ce qu'il y a du travail à faire? C'est sûr. Est-ce que le recrutement sera important pour nous? Bien sûr. Est-ce que nos joueurs de deuxième et troisième années sauront prendre le leadership de cette équipe? Je dirais que oui. »

« Il y a plusieurs facteurs, mais je pense que les éléments pour connaître une belle saison sont en place [...] Ça va être une saison morte assez intéressante », poursuit le pilote des Bleus.

C'est sans compter que les Carabins pourraient aussi être à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef.

Plusieurs rumeurs font état que Maciocia deviendrait le prochain directeur général des Alouettes de Montréal une fois que la formation de la LCF aura trouvé ses prochains propriétaires.

Maciocia refuse toutefois d'alimenter ces rumeurs.