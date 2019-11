En attendant une revanche contre les Américaines

Il y a deux semaines, les Canadiennes ont balayé une série de deux matchs contre les Américaines dans la région de Pittsburgh.

Même si ces matchs n’ont pas la même importance que ceux disputés au Championnat du monde ou aux Jeux olympiques, ils ont fait du bien après les insuccès des deux dernières années.

Le Canada a dû se contenter de la médaille de bronze lors du dernier mondial, après s’être incliné en demi-finale contre la Finlande.

Mais, ce sont encore les matchs contre les États-Unis qui servent de barème d’évaluation, comme le confirme Marie-Phillip Poulin.

« On sait qu’on a un peu de retard avec les championnats du monde, avec les Olympiques. Pour nous, c’est une motivation chaque fois qu’on a la chance de sauter sur la glace. C’est un regard dans le miroir pour voir où est rendue notre équipe. »

La joueuse par excellence du plus récent tournoi olympique, Mélodie Daoust a apprécié les récentes victoires contre les Américaines.

« Je crois qu’on est dans une très bonne phase. On a confiance en notre équipe. On sait ce qu’on peut apporter et comment battre les États-Unis. »

Les Canadiennes retrouveront leurs éternelles adversaires américaines cinq fois d’ici le prochain mondial qui se tiendra en Nouvelle-Écosse à la fin mars.

D’ici là, Hockey Canada tiendra quelques mini-camps, dont celui qui se tient à l’Université de Montréal cette semaine.

Les Canadiennes vont profiter de leur escale montréalaise pour disputer deux matchs contre des formations collégiales masculines, ce qui peut se révéler fort utile, selon Poulin.

Au nombre de fois qu’on joue contre les Américaines, on connaît un peu leur système. Jouer contre différentes équipes et jouer contre des équipes collégiales de gars. C’est super bon. C’est vite, c’est rapide. Ça nous met au défi. Marie-Philip Poulin

Ces mini-camps procurent également de nombreuses heures d’entraînement sur glace et hors-glace et permettent aux joueuses de mieux se connaître.

Mélodie Daoust apprécie ces retrouvailles quasi mensuelles cette année.

« Ça fait seulement trois [mini-camps] et déjà, on se voit souvent plus que la plupart des années. Je pense que la chimie est en train de s’installer au sein de notre équipe. »

Toujours en attente de la ligue

Les joueuses de l’équipe nationale n’ont probablement jamais vu autant de glace dans une année non-olympique.

En plus des camps de Hockey Canada, la plupart d’entre elles participent à des matchs organisés par l’association des joueuses de hockey professionnel (PWHPA). Ces rencontres se tiennent pratiquement à toutes les fins de semaine.

Des vedettes du hockey féminin comme Poulin et Daoust sont particulièrement sollicitées.

Par exemple, le week-end dernier, la PWHPA tenait des matchs au Minnesota, en Alberta, en Ontario et au Québec.

Les joueuses risquent donc d’arriver au printemps avec plus de matchs joués que lors d’une saison de la défunte Ligue canadienne.

Même s’il n’y a pas de trophée à gagner et que la formation des équipes change à chaque semaine, ces matchs servent au développement de toutes celles qui y participent, estime Mélodie Daoust.

« Même si on n'accord pas trop d'importance aux stats, et que ce ne sont pas toujours les mêmes équipes, pour nous, c’est un moment pour se préparer encore plus pour Équipe Canada et pour ce qui va compter à la fin de l’année. »

À la fin de l’année, c’est le Championnat du monde et il se tient en Nouvelle-Écosse du 31 mars au 10 avril.