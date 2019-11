La prodigieuse année de Félix Auger-Aliassime

Le Canada entier était rivé sur chacun des coups de la jeune sensation du tennis canadien. Une tâche colossale et une pression énorme sur un jeune homme d’à peine 19 ans.

On oublie parfois qu’il y a un an jour pour jour, Auger-Aliassime était classé 109e au monde.

Retour sur une folle année qui aura fait passer le Québécois d’espoir du tennis canadien à vedette mondiale de son sport.

Entrevue avec Félix Auger-Aliassime

Une première de plusieurs finales ATP

Auger-Aliassime avait donné un avant-goût de son grand talent lors de l’année 2018, alors qu’il a participé à ses premiers tournois ATP, remporté deux tournois Challenger et s’était qualifié pour le tableau principal des Internationaux des États-Unis.

En février 2019, grâce à ses récentes performances, il reçoit une invitation au tournoi de Rio de Janeiro et, contre toutes attentes, atteint déjà sa première finale sur le circuit de l’ATP. Cette prouesse lui permet de devenir le premier joueur né en 2000 à intégrer le top 100 mondial.

Il débutera la semaine suivante au 60e rang mondial.

Le Québécois nous donne un autre aperçu de son grand potentiel alors qu’il parvient à battre le Grec Stefanos Titsipas au deuxième tour du tournoi d’Indian Wells en mars. Il s’agit de sa première victoire contre un joueur du top 10 mondial.

Félix Auger-Aliassime célèbre sa victoire face à Stefanos Tsitsipas à Indian Wells. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

La semaine suivante, Auger-Aliassime se qualifie pour le Masters 1000 de Miami et deviendra le plus jeune demi-finaliste du tournoi. Une performance qui le fera bondir au 33e échelon. En cinq semaines, le jeune homme, alors encore âgé de 18 ans, aura gravi plus de 70 positions au classement ATP.

Après avoir goûté à la médecine de Rafael Nadal au deuxième tour du tournoi de Madrid au début du mois de mai, Auger-Aliassime se présente néanmoins à Lyon quelques semaines plus tard, fort de son statut de 4e tête de série du tournoi.

Il se débarrassera de tous ses adversaires en route vers lsa deuxième finale de sa carrière sur le circuit de l’ATP. Ennuyé par une blessure aux muscles adducteurs subie lors du match de demi-finale la veille, Félix s’incline devant Benoît Paire en grande finale.

Félix Auger-Aliassime souffrait d'un inconfort à l'aine lors de la finale du tournoi de Lyon. Photo : Getty Images / Adam Pretty

Cette blessure aux muscles adducteurs de la jambe droite viendra hanter le 22e joueur mondial à l’aube du tournoi de Roland Garros, deuxième arrêt majeur de la saison. Il doit déclarer forfait avant même d’avoir donné un coup de raquette sur la terre battue parisienne.

Néanmoins, ses récents exploits lui valent une pluie d’éloges. Roger Federer affirme qu’Auger-Aliassime est doué, très intelligent et qu’il veut toujours s’améliorer.

Roger Federer compare Félix Auger Aliassime à des grands comme Rafael Nadal

C’est quand même incroyable de le voir grandir si vite, alors qu’il est encore si jeune. Roger Federer, concernant Félix Auger-Aliassime

Les succès futurs de Félix Auger-Aliassime ne font aucun doute selon Louis Borfiga, responsable du développement de l'élite à Tennis Canada: « Roland-Garros, il le gagnera un jour, mais on sait que ça n’allait pas être cette année de toute façon. »

La magie sur le gazon et les éloges

Après un repos forcé de deux semaines en raison de cette blessure, Auger-Aliassime s’attaque à la saison sur gazon, une surface sur laquelle il n’a joué aucun match chez les professionnels.

Faisant fi de ce manque d’expérience, il se rendra jusqu’en grande finale du tournoi de Stuttgart, sa troisième chez les professionnels, mais doit s’avouer vaincu face à l’Italien Matteo Berrettini.

Matteo Berrettini et Félix Auger-Aliassime (à droite) au terme de leur finale à Stuttgart. Photo : Getty Images / THOMAS KIENZLE

Les éloges ne tarissent toujours pas au tournoi de Queen’s alors qu’il bat, pour une deuxième fois dans l’année, Stefanos Tsitsipas. Ce dernier affirme que le Québécois est en mesure de battre les meilleurs au monde.

« Il a toutes les qualités nécessaires pour jouer du grand tennis. Si jamais il a la chance d’affronter [Rafael] Nadal, [Novak] Djokovic] ou [Roger] Federer, il va les battre. Je ne serais pas surpris s’il obtenait des victoires contre ces gars. Nous allons le voir dans le top 5. Peut-être pas cette année, mais l’an prochain ou dans deux ans », a déclaré le Grec.

Les commentaires les plus élogieux proviennent de la bouche de John McEnroe. À l’approche du tournoi de Wimbledon, la légende du tennis avance qu’il n’y a aucun doute que le Québécois sera numéro un mondial un jour.

Tous les signes d’un joueur exceptionnel sont déjà là. De tels joueurs n’arrivent qu’une fois tous les cinq ans, tous les dix ans même, comme un Becker, un Nadal. John McEnroe, à l'endroit de Félix Auger-Aliassime

Galvanisé par les propos de McEnroe, Félix Auger-Aliassime remporte sa première victoire à Wimbledon chez les professionnels en éliminant son compatriote canadien Vasek Pospisil.

Cette victoire est aussi la première qu'Auger-Aliassime gagne en disputant un match de plus de trois manches.

« J’adore Félix. Je pense que son approche est très bonne. C’est le joueur le plus mature de son âge que j’ai vu. Il a tellement de potentiel », a analysé Pospisil après ce match.

Éliminé du tournoi par le Français Ugo Humbert au troisième tour, Auger-Aliassime explique que « ses nerfs ont lâché. »

Félix Auger-Aliassime lors de son élimination au troisième tour du tournoi de Wimbledon. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Parmi le top 20 mondial

À Montréal au début du mois d’août, les médias et les partisans de tennis n’en ont que pour le jeune homme qui soufflera ses 19 bougies lors de la Coupe Rogers.

Après une autre victoire contre son compatriote et ami Vasek Pospisil, il profite de l’abandon de Milos Raonic pour se rendre au troisième tour où il sera battu par un Karen Khachanov en pleine possession de ses moyens.

Malgré tout, Auger-Aliassime deviendra quelques jours plus tard, le Canadien le mieux classé de l’ATP, alors qu’il perce pour la première fois le top 20 mondial.

Dans une reprise de leur match de premier tour l'an dernier aux Internationaux des États-Unis, Félix Auger-Aliassime a été complètement dominé par Denis Shapovalov 6-1, 6-1 et 6-4.

Si Auger-Aliassime avait été contraint à l'abandon à ce même tournoi en 2018 en raison de palpitations cardiaques, cette fois, il n'a trouvé aucune réponse aux attaques de son rival qui l'a emporté en moins de 90 minutes.

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov après leur duel au premier tour des Internationaux des États-Unis. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Le sommet et encore les blessures

En octobre, Stefanos Titsipas parvient enfin à avoir raison d'Auger-Aliassime lorsqu’il le bat au second tour du Masters de Shanghai. Le Québécois poursuit tout de même son ascension et atteint, quelques jours plus tard, le 17e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière et le plus haut rang qu’il atteindra au cours de l’année.

Sans le savoir, il venait par contre de disputer son dernier match avant une très longue pause en raison d’une blessure.

Alors qu’il s’échauffe en vue de son match de premier tour à Vienne, il se blesse à la cheville et doit déclarer forfait pour ce tournoi et pour les deux à venir, dont les finales de l’ATP nouvelle génération à Milan.

Il a effectué son retour dimanche dernier en pleine finale de la Coupe Davis face à Roberto Bautista Agut, un match empreint d’émotions pour l'Espagnol dont le père est décédé trois jours plus tôt. La saison du jeune homme de 19 ans a pris fin au match suivant, lors de l’élimination du Canada.

Ça me donne envie de bien travailler pour être encore meilleur l’année prochaine. Félix Auger-Aliassime

À la suite de cette défaite, c’est Félix lui-même qui a tiré le dernier trait sur une saison inoubliable: « Je regarde l’année en général, c’est très positif, mais avec des moments difficiles dans les derniers mois. J’ai 19 ans, je suis 21e mondial. J’ai encore une grande marge de progrès. Je vais travailler là-dessus et on se reverra l’année prochaine. »