[BALADO] Tellement hockey : une défense perméable

Le Canadien vient de connaître la pire semaine de sa saison en raison de ses lacunes défensives. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 56e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.

Claude Julien a de plus en plus de difficulté à cacher son impatience. Nos experts déterminent les joueurs dont la cote s'est améliorée depuis le début de la saison. Et quelques anecdotes sur Mike Babcock, dont le congédiement semble avoir dénoué certaines langues.

Cliquez ici pour écouter le 56e épisode.