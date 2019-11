Les Blue Bombers gagnent une première Coupe Grey depuis 1990

Les Blue Bombers ont pris l'avance tôt dans le match grâce au premier touché du porteur de ballon canadien Andrew Harris.

Harris a ajouté un deuxième touché, cette fois par la voie des airs, au deuxième quart et Winnipeg est rentré au vestiaire avec une avance de 21-6.

Après le spectacle de la mi-temps qui mettait en vedette Keith Urban au stade McMahon, les Tiger-Cats ont finalement montré signe de vie au 3e quart avec leur seul touché du match.

Mais les Bombers ont su garder leurs rivaux à distance, notamment grâce à six placements de Justin Medlock, qui a égalé un record du match de championnat, pour gagner la 11e Coupe Grey de leur histoire.

« De jouer un tel match, le match le plus important de l'année et d'y jouer leur meilleur football, c'est vraiment impressionnant, a déclaré l'entraîneur-chef des Bombers, Mike O'Shea. Ils se sont élevés à la hauteur de l'occasion. »

Avec ses deux touchés, 134 verges de gain au sol et 35 par la passe, Harris est devenu le premier Canadien à être nommé joueur par excellence de la Coupe Grey en 50 ans. Russ Jackson avait été le dernier Canadien à recevoir cet honneur pour les Rough Riders d'Ottawa en 1969.

« C'est flatteur comme honneur, mais le seul trophée que je veux, c'est le gros trophée argenté, a dit Harris. C'est surréaliste, c'est incroyable. C'est un rêve devenu réalité. Je suis tellement fier d'être un Winnipégois. J'ai très hâte de revenir dans notre ville et de partager le trophée avec tous les citoyens. »

Domination winnipégoise

Lors du quatrième jeu du match, le quart des Tiger-Cats Dane Evans a ciblé Jaelon Acklin, mais le ballon a glissé des doigts de ce dernier, échouant dans les mains de Brandon Alexander. Winnipeg a toutefois laissé filer cette première chance de mettre des points au tableau.

La défense des Bombers s'est reprise dès la prochaine occasion : Willie Jefferson a fait perdre le ballon à Evans et Adam Bighill l'a saisi, à la ligne de 15 des Félins. Harris a suivi avec une course de touché, plaçant les Blue Bombers aux commandes.

Lirim Hajrullahu a répliqué avec un placement de 44 verges, à mi-chemin au premier quart.

Le quart des Blue Bombers Chris Streveler (17) célèbre un touché contre les Tiger-Cats lors de la 107e Coupe Grey. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dans la première minute du deuxième quart, Hajrullahu a inscrit un placement de 47 verges, diminuant le déficit des Tiger-Cats à deux points, mais Winnipeg a mis en place une montée soutenue pour gonfler sa priorité de trois points avec un placement de 45 verges de Medlock.

« Ils ont joué un meilleur match aujourd'hui et c'est pour cette raison qu'ils sont les champions, a soutenu l'entraîneur-chef des Tiger-Cats, Orlondo Steinauer. J'ai dit [à mes joueurs] que j'étais fier d'eux et qu'ils devaient garder la tête haute. Le jour viendra où ils vont être capables de réfléchir, et ils vont laisser aller leurs émotions. Il n'y a rien de mal là-dedans. »

Au milieu du deuxième quart, Janarion Grant a mis son grain de sel en ramenant un botté de dégagement sur 32 verges. Harris a ensuite réussi une course de 21 verges, avant de capter une passe de touché de 18 verges. Le converti a porté le coussin des Bombers à 18-6.

Quand ils ont eu le ballon de nouveau, les Blue Bombers ont continué de mettre de la pression et ont ajouté un placement avant la mi-temps.

Recevant le ballon pour entamer le troisième quart, les éventuels vainqueurs ont rendu leur dessein encore plus clair en ajoutant un placement de 39 verges de Medlock.

À la fin de leur dernière poussée payante de la rencontre, Evans a rejoint Bralon Addison avec une passe de touché de quatre verges, en fin de troisième quart. Hamilton a toutefois raté le converti de deux points et a été blanchi par la suite par la défense impénétrable de l'équipe manitobaine.

« Ça fait mal, vraiment. Je ne vais pas vous mentir, a admis Evans. C'est un sentiment horrible. Honnêtement, c'est terrible. Ce n'est pas comme ça que je me l'étais imaginé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe et c'est de notre faute. Nous avions un bon plan de match et nous ne l'avons pas exécuté. »

Avant la fin du troisième quart, après un autre placement de Medlock, les Bombers prenaient une priorité de 27-12.

Au dernier quart, l'issue n'a plus fait de doute quand Medlock a réussi un placement de 17 verges, avec 6:12 au cadran, mais le botteur des Blue Bombers a touché une dernière fois au ballon. Son placement de 19 verges avec 3 minutes à jouer a fixé le pointage du match et lui a permis d'égaler le record de six placements pour un match de la Coupe Grey.

En attaque, le quart des Bombers Zach Collaros a réussi 17 passes sur 23, pour des gains 170 verges. Son vis-à-vis a obtenu 200 verges aériennes, avec 15 passes complétées sur 25.

Le stade McMahon accueillait le match ultime pour la première fois depuis 2009. 35 439 spectateurs ont assisté à la rencontre.