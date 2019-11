La patineuse d’Ottawa a terminé deuxième de l’épreuve du départ groupé, devancée par la Néerlandaise Schouten par seulement 15 centièmes de seconde.

En tête pendant presque tout le dernier tour, Blondin a été débordée par Schouten dans le dernier virage. La Néerlandaise a eu le dernier mot au sprint final.

Blondin avait remporté le départ groupé à Minsk, et avait prévenu que les deux athlètes allaient se livrer bataille cette saison.

Par ailleurs, Laurent Dubreuil a remporté une première médaille individuelle en presque deux saisons. Le patineur de Lévis a récolté le bronze au 500 m de Dubreuil a arrêté le chrono à 34,975 s. Les Japonais Tatusya Shinama (34,732 s) et Yuma Murakami (34,734 s) l’ont devancé.

« Je suis super content de ma course, a déclaré Dubreuil. C'était mon objectif cet automne et ça prouve que je pourrai rivaliser durant l'hiver. Ça me donne beaucoup de confiance. »

Le patineur de 27 ans a réussi à se frayer un chemin jusqu'au podium en dépit de maux de dos qui l'ont embêté tout au long de la semaine. Quelques jours avant de sauter sur la glace, il était incapable de patiner.

« J'ai pu m'en remettre grâce aux thérapeutes de l'équipe canadienne, ce qui m'a permis de tout donner sur la glace sans avoir à y penser. Je pouvais me concentrer sur mes performances », a-t-il indiqué.

Le Canada a ainsi remporté quatre médailles en Pologne, après des podiums en poursuite féminine et masculine.