Les lacunes défensives du Canadien soulignées à gros traits

Inacceptable a été le terme employé aux quatre coins du vestiaire et par l’entraîneur.

Tous les membres du trio de Max Domi, les seuls qui n’ont rien à se reprocher, se tenaient devant leur casier quand les portes se sont ouvertes.

Brendan Gallagher aussi, fidèle à lui-même, présent dans les bons, mais surtout dans les moins bons moments. Depuis deux ans et demi, il a affronté quantité de caméras les yeux rougis, la voix comme un murmure.

Et Carey Price parce que, six buts plus tard, il le fallait bien.

« C’est difficile à avaler, a avoué le gardien. J’ai trouvé qu’on a plutôt bien joué en général. Ils sont venus pour jouer, ils étaient intenses et ils se sont mis à profiter de leurs occasions. »

Vrai que les Rangers, en dépit d’un retard de quatre buts, n’ont jamais été dominés dans ce match. Même après la première période, tandis que le Canadien s’est bâti une confortable avance de 3-0, Price a tenu le fort sur nombre d’occasions des New-Yorkais.

Les hommes de David Quinn ont eu le dessus 6-1 pour les chances de marquer de première qualité selon les données compilées par Natural Stat Trick.

« Je leur ai dit après la première période, on mène 3-0 pour une seule raison : on a capitalisé sur nos chances, pas eux. Parce qu’on n’avait pas dominé la première », a finement analysé Claude Julien.

Le message a peut-être été écouté, pas entendu.

L’avance a été augmentée à 4-0 et le CH a offert trois buts à l’adversaire en 3 min 20 s.

Les Rangers de New York célèbrent un but devant Charles Hudon, déçu. Photo : usa today sports / USA Today Sports

Price a semblé un brin nonchalant sur le premier filet; Charles Hudon et Mike Reilly ont doublé inutilement leur couverture sur Brett Howden qui a refilé le disque à Pavel Buchnevich pour inscrire le second et Brendan Lemieux y est allé d’une habile déviation pour réduire l’écart à 4-3.

Au troisième vingt, on a eu droit à une erreur de Shea Weber attiré comme un bambin par un sucre d’orge qui a mené au but de Panarin, à un but cédé alors que l’attaque massive du CH se déployait et à une bien mauvaise décision de Jesperi Kotkaniemi, permettant le but victorieux de Jacob Trouba.

L’idée n’est pas d’identifier le ou les coupables de cette déconfiture historique; pareille débâcle ne s’orchestre pas individuellement, ça prend un effort collectif.

À la limite, n’est-ce pas le genre de rencontre inexplicable qui se produit une fois tous les 30 ans? Peut-être. Mais l’inquiétude n’en est pas moins manifeste chez le pilote du Tricolore.

« C’est inacceptable. Offensivement, on est quand même une bonne équipe, mais il faut se ressaisir défensivement, on n’est pas assez durs. Notre repli défensif n’était pas bon du tout ce soir. On a joué contre une équipe qui était affamée, même si elle a joué hier soir. Une autre raison pourquoi c’est inacceptable. Après trois matchs sans victoire, on aurait dû être affamés au point où on ne laisse pas ces choses-là arriver. C’est inacceptable et on va prendre les choses en main et on va corriger la situation », a expliqué Julien en détail.

Montréal doit s’améliorer défensivement donc, mais il aurait dû l’avoir fait dès le premier match de la saison.

Le capitaine est en santé, de l’avis général Ben Chiarot est supérieur à Jordie Benn, le CH peut même se permettre de reléguer Brett Kulak, qui jouait au sein du top 4 l’an dernier, au troisième duo et, parfois, comme samedi soir, à la galerie de presse.

Montréal a maintenant accordé 74 buts lui valant le 21e rang dans la LNH. Sa moyenne actuelle de 3,22 buts cédés par match est supérieure à celle maintenue durant toute la saison 2017-2018 (3,15), campagne de tous les malheurs.

Bref, ça ne va pas bien.

Le Canadien a perdu une avance de quatre buts et s'est incliné 6-5 contre les Rangers de New york. Photo : usa today sports / USA Today Sports

Le système défensif repose en grande partie sur la vitesse de l’ensemble du groupe. La capacité que les attaquants, et les défenseurs venus appuyer l’attaque, ont à descendre profondément dans le territoire adverse, créer des surnombres et fondre sur l’adversaire par-derrière en repli défensif.

Ce n’était certes pas à point.

« Ils ont bien attaqué ce soir et on essayait mollement. Notre repli défensif, ils ont souvent eu des 3 contre 2 ou des 4 contre 3. On ne peut pas se retrouver coincés profondément dans leur territoire et les regarder sortir. On peut être meilleurs sur cet aspect et dans notre zone. Notre jeu sans la rondelle nous a tués ce soir », a fait valoir l’entraîneur.

Les Montréalais subissent donc un quatrième revers d’affilée (0-2-2) dans ce qui a certainement été le point d’orgue d’une semaine catastrophique où l’équipe a échappé au moins une avance dans chacun de ces duels, parfois par un but (Columbus, Ottawa), parfois par deux (New Jersey), parfois par quatre (New York)…

Montréal s’accroche toujours à sa 3e place dans l’Atlantique. Mais la voilà sérieusement menacée. Le Lightning a gagné, les Maple Leafs aussi.

Le CH n’arrive peut-être plus à fondre sur son adversaire par derrière, mais ses rivaux oui.

En rafale

Julien a eu la main heureuse en réunissant Artturi Lehkonen à Nick Suzuki et Max Domi, de retour au centre après trois matchs sur les flancs.

Max Domi a marqué deux buts dans la défaite du Canadien 6-5 face aux Rangers. Photo : usa today sports / USA Today Sports

Les trois comparses ont obtenu huit points et fourni trois buts à cinq contre cinq. En quatre matchs au début de l'année, ils n'en avaient inscrit qu'un seul.

L'on comprendra que personne n'avait vraiment envie de s'épancher sur la question après la rencontre.