Andrew Copp donne la victoire aux Jets face aux Blue Jackets

Le gardien des Blue Jackets, Elvis Merzlikins, a tenté de dégager la rondelle au centre de la patinoire quand Copp a rabattu le disque et a profité du revirement pour se porter à la marque.

Il a également amassé une mention d'aide pour les Jets (14-9-1), qui présentent un dossier de 4-1-0 à leurs cinq dernières rencontres.

Nikolaj Ehlers a marqué son 11e but de la saison pour la formation de Winnipeg, tandis que Blake Wheeler a récolté un but et une aide. Mathieu Perreault a également noirci la feuille de pointage.

Laurent Brossoit a pour sa part repoussé 27 des 30 rondelles dirigées vers lui pour les Jets avant de quitter la rencontre avec 11:19 à écouler au troisième tiers, en raison d'une blessure. Connor Hellebuyck lui est venu en aide, réalisant cinq arrêts.

Pierre-Luc Dubois, Seth Jones et Gustav Nyquist ont tous marqué en avantage numérique pour les Blue Jackets (9-9-4), qui étaient sur une lancée de trois victoires. Oliver Bjorkstrand a amassé deux mentions d'assistance.

Merzlikins a réalisé 27 arrêts pour les visiteurs, qui présentent un dossier de 3-1-1 à leurs cinq dernières sorties.