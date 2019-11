Les Maple Leafs demeurent invaincus dans l'ère Sheldon Keefe

Associated Press

Auston Matthews et Tyson Barrie ont inscrit un but et une mention d'aide chacun pour les Leafs, qui ont pris une avance de 4-1 après 20 minutes de jeu.

L'Avalanche avait pourtant pris l'avance après 31 secondes de jeu grâce au 14e but de la saison de Nathan MacKinnon, mais elle n'a pu stopper la déferlante torontoise pendant le reste de l'engagement.

Andre Burakovsky et Valeri Nichushkin, avec son premier but en 92 matchs, ont réduit l'écart par la suite, mais Toronto a tenu bon.

Barrie, qui a été échangé par l'Avalanche aux Maple Leafs en juillet, a reçu une chaude ovation en première période.

Nazem Kadri, qui est arrivé au Colorado à l'issue de la transaction, a amassé deux aides contre son ancienne équipe.