Canadien-Rangers : l'importance de partir du bon pied

Si fatigue, il y a. Claude Julien a toutefois reconnu que cette équation n’était pas garantie.

« Tu devrais penser que tu as l’avantage d’avoir une équipe qui est mieux reposée que l’autre, mais ça ne veut pas dire que c’est quelque chose d’automatique. Quand tu viens à Montréal, c’est facile de se motiver. C’est un défi d’extra pour nous de bien se préparer. Ils ont joué hier soir, mais ce n’est pas une grande route entre Ottawa et Montréal. On doit se concentrer sur ce qu’on doit faire pour sortir d’ici avec deux points », a expliqué l’entraîneur au terme de l’entraînement matinal.

Montréal est d’ailleurs aux prises avec son propre passage à vide. L’équipe vient de connaître sa première séquence de trois défaites d’affilée cette saison et n’a inscrit que 6 buts lors de ces sorties.

Ce qui faisait la force de la formation montréalaise en est devenue le talon d’Achille au cours de la dernière semaine et le pilote du CH a remodelé ses trios afin d’y remédier séance tenante.

Artturi Lehkonen débarque en renfort à la gauche de Max Domi, de retour au centre, et de Nick Suzuki. La combinaison avait été une des premières tentées par Julien en début de saison, mais n’avait fourni qu’un seul but à cinq contre cinq en quatre rencontres. Le trio avait été démantelé avant le match contre les Blues de Saint Louis.

Le voilà réuni.

« Chaque match, on s’est amélioré et je pense que ce sera la même chose maintenant, a estimé Nick Suzuki. Ça prend du temps créer une chimie, apprendre à lire les tendances de l’autre. [Domi] essaie encore de comprendre ce que j’aime faire et j’essaie d’apprendre ce qu’il aime. »

Lehkonen, de son côté, aura pour mission de créer de l’espace pour ses coéquipiers.

« On n’a pas toujours besoin d’avoir trois joueurs offensifs sur un trio plus qu’un joueur qui peut apporter ce dont le trio a besoin. On ne l’a pas mis là parce que c’est un marqueur de 30 buts, on l’a mis là parce qu’il travaille fort dans les coins de patinoire, il sort les rondelles, il fait de l’échec avant. Il crée des opportunités pour son trio et c’est ce qu’on espère qu’il va faire », a expliqué Julien.

Parmi les autres changements, Mike Reilly est inséré dans la formation en lieu et place de Brett Kulak à la gauche du troisième duo défensif. L’arrière du Minnesota a été laissé de côté lors des six dernières rencontres.

Le CH devra avoir à l'oeil le buteur de Korkino Artemi Panarin, fer de lance de l'attaque new-yorkaise, auteur de 21 points à ses 16 derniers matchs, et la recrue Kaapo Kakko qui, après un lent départ, a inscrit trois buts et deux passes à ses quatre dernières sorties.

Les Rangers (9-9-2) et le Canadien (11-6-5) en sont au premier de trois duels cette saison. Le Bulgare Alexandar Georgiev devrait obtenir son 10e départ cette saison, puisque Henrik Lundqvist a affronté les Sénateurs vendredi. Il fera face à Carey Price.

Formation du Canadien :

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Suzuki

Hudon-Kotkaniemi-Armia

Cousins-Thompson-Weal

Défenseurs

Chiarot-Weber

Mete-Petry

Reilly-Fleury

Gardiens