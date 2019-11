Médaille de bronze canadienne à la poursuite féminine

Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais ont arrêté le chronomètre à 3 min 03 s 726/1000, à 96 centièmes des Russes qui se sont imposées en 3:02,765. Les Néerlandaises (3:02,885) ont fini deuxièmes.



« Ce n'était pas notre meilleure course et il y a assurément des éléments que nous pouvons améliorer, alors nous allons accepter cette médaille et aller de l'avant en pensant à notre prochaine course », a confié Maltais.

Tyson Langelaar, 20 ans, a quant à lui conclu le 1500 mètres au cinquième rang, soit le meilleur résultat de sa jeune carrière. Le patineur de Winnipeg a franchi la distance en 1:47,183, à 1,41 secondes du vainqueur, le Néerlandais Thomas Krol (1:45,768) qui a battu le record de la piste. Son compatriote Kjeld Nuis (1:45,964) a terminé au deuxième rang devant le Russe Denis Yuskov.

Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, a fini 8e en 1:47,620.

Au 500 m féminin, Kaylin Irvine a pris le 7e rang en 38,324, à seulement 24 centièmes du podium. La victoire est allée à la Japonaise Nao Kodaira qui a également réalisé un record de piste grâce à un chrono de 37,775.

Les Russes Olga Fatkulina (37,973) et Daria Kachanova (38,084) ont raccompagné Kodaira sur le podium.

Les autres Canadiennes, Marsha Hudey (38,450) et Heather McLean (39,210) ont respectivement mérité les 9e et 17e positions.

Enfin, Jordan Belchos (7:49,140) s’est classé 6e de la course au départ groupé remportée par l’Américain Joey Mantia (7:45.100). Jorrit Bergsma (7:45,310) et Arjan Stroetinga (7:45,370) se sont emparés des deuxième et troisième places.

Graeme Fish (8:08,520), un autre Canadien, s'est contenté du 15e échelon.