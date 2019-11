Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro en argent au Trophée NHK

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro se sont qualifiés pour la finale du Grand Prix de l’ISU avec une médaille d’argent au Trophée NHK, samedi, à Sapporo, au Japon.

Moore-Towers et Marinaro ont reçu la note totale de 208,49 pour leurs deux programmes pour devancer au 2e rang les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (203,35).

Ils terminent ainsi parmi les six meilleurs couples de la saison et participeront à leur première finale comme duo. Piper Gilles et Paul Poirier, en danse, sont les autres représentants de l’unifolié qualifiés pour la finale, qui aura lieu à Turin, en Italie, du 5 au 8 décembre prochain.

« Nous voulions absolument nous qualifier pour la finale du Grand Prix, a admis Moore-Towers. Nous n'avons pas patiné à notre plein potentiel, mais nous sommes déterminés à l'atteindre dans quelques semaines. Cela dit, de manière générale, nous sommes satisfaits de notre performance. »

Les vainqueurs chinois Sui Wenjing et Han Cong ont obtenu un pointage de 226,96.

Du côté des hommes, le Canadien Roman Sadovsky s’est hissé au 3e rang après le programme libre pour remporter le bronze.

Sadovsky, 4e après le programme court, n’a été devancé que par le Japonais Yuzuru Hanyu dans le programme libre. Il a finalement reçu la note totale de 247,50.

« Je suis vraiment satisfait d'avoir pu m'accrocher, a confié le patineur âgé de 20 ans, qui avait terminé 10e aux Internationaux Patinage Canada. Mon objectif d'ici la fin de la saison consistera à être constant pendant mon programme long. »

Hanyu a aisément gagné la compétition avec 305,05 points, devant le Français Kevin Aymoz (250,02).

Le Canadien Conrad Orzel (196,34) s’est contenté du 12e et dernier rang.

En danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, après avoir amélioré leur propre record du monde à la danse rythmique, ont établi un autre record avec leur programme libre avec une note de 136,58.

Leur pointage total de 226,61 est logiquement leur troisième record mondial du week-end.

Les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin ont suivi en 2e place avec 208,81 points. Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri ont pris le 3e rang avec une note de 198,06.

Les seuls Canadiens en lice, Carolane Soucisse et Shane Firus, ont progressé du 9e au 8e échelon et ont conclu la compétition avec 172,01 points.

« C'est l'expérience qui entre, et nous sommes satisfaits de nos performances jusqu'ici, a dit Firus. Nous nous préparerons maintenant pour les championnats canadiens [en janvier], en peaufinant les détails techniques de nos routines. »

Enfin, du côté des dames, la jeune prodige russe Alena Kostornaia a remporté son deuxième titre de la saison avec une note de 240,00.

Kostornaia, qui avait établi un record du monde avec son programme court, a devancé la Japonaise Rika Kihira (231,84) et la Russe Alina Zagitova (217,99).

Aucune Canadienne ne participait à ce volet du Trophée NHK.