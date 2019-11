Trophée NHK : Moore-Towers et Marinaro s'approchent de la finale du Grand Prix de l'ISU

Les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro occupent le 2e rang au Trophée NHK après le programme court en couple vendredi, à Sapporo, au Japon.

Le duo ontarien a obtenu la note de 71,21, à un peu plus d’une dizaine de points des meneurs, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong (81,27). Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (69) sont 3es.

S’ils remportent une médaille à l’issue du programme libre de samedi, Moore-Towers et Marinaro seront qualifiés pour la finale du Grand Prix de l’ISU, du 5 au 8 décembre, à Turin, en Italie.

« Nous aimons patiner devant une foule qui s'y connaît si bien, a dit Moore-Towers. Nous sommes pas mal satisfaits de notre position avant le programme libre. »

Du côté des hommes, le Torontois Roman Sadovsky est au pied du podium provisoire avec son pointage de 78,51.

Le Japonais Yuzuru Hanyu, devant les siens, a dominé le programme court avec sa note de 109,34, à un peu plus d’une longueur de son record personnel. Le Français Kevin Aymoz (91,47) et le Russe Sergei Voronov (88,63) suivent aux 2e et 3e rangs.

Le Canadien Conrad Orzel occupe pour sa part le 10e rang avec un pointage de 70,35.

En danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont amélioré leur propre record du monde avec une danse rythmique qui leur a valu 90,03 points. Ils sont logiquement 1ers.

Les Russes Alexandra Stepanova, avec 84,07 points, et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri, avec 82,13 points, sont aussi sur le podium provisoire.

Les Canadiens Carolane Soucisse et Shane Firus sont 9es avec un pointage de 68,39.

Dans le volet féminin, la jeune Russe Alena Kostornaia a relégué aux oubliettes son précédent record personnel de 77,25 pour un programme court avec sa note de 85,04 qui lui donne le 1er rang et un record du monde.

La Japonaise Rika Kihira (79,89) et l'Américaine Karen Chen (67,21) sont respectivement 2e et 3e. Aucune Canadienne n’est inscrite.