Coupe Davis : le Canada a rendez-vous avec la Russie en demi-finales

Les Russes Karen Khachanov et Andrey Rublev sont venus à bout du duo serbe composé de Novak Djokovic et de Viktor Troicki en trois manches de 6-4, 4-6 et 7-6 (10/8) dans la rencontre décisive.

Rublev avait donné l'avantage aux Russes avec une victoire dans le premier simple contre Filip Krajinovic en deux manches de 6-1 et 6-2 conclues en moins d'une heure.

Djokovic avait ensuite créé l’égalité avec une victoire de 6-3 et 6-3 en 1 h 14 min contre Khachanov dans le deuxième match.

La Russie s'était qualifiée pour les quarts avec sa place de meilleur 2e dans le groupe B, où l'Espagne de Rafael Nadal a pris le 1er rang. La Serbie a terminé en tête du groupe A.

Le double décisif a été d'une grande âpreté et d'une très grande tension, notamment à partir du deuxième acte. La Serbie menait 4-2 après avoir perdu la première manche lorsque Djokovic a ressenti soudain dans un échange une douleur dans le coude droit.

L'alerte était d'autant plus inquiétante que le Serbe avait éprouvé une douleur « assez vive » à ce coude durant les finales de l’ATP, à Londres, la semaine dernière.

Mais le numéro deux mondial s'est fait masser lors des deux changements de côté suivants et a tenu sa place jusqu'au bout.

Son coéquipier a également piqué une grosse colère contre l'arbitre en raison d'une annonce qui ne lui a pas plu, et il a mis plusieurs jeux à retrouver son calme.

Finalement, les Serbes ont égalisé à une manche partout et les deux équipes en sont arrivées au jeu décisif pour la qualification.

À trois reprises, les Serbes sont passés à côté de leur chance, notamment avec la troisième balle de match où Troicki a manqué complètement une volée qui paraissait facile.

Les Russes, eux, n'ont pas raté la première occasion de conclure la rencontre.