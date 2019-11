Les Maple Leafs offrent une première victoire à Sheldon Keefe

Les Maple Leafs ont écarté de leur chemin les Coyotes par la marque de 3-1.

Tyson Barrie et Pierre Engvall ont respectivement inscrit leur premier but cette saison et dans le circuit Bettman durant le baptême du feu de leur nouvel entraîneur-chef Sheldon Keefe dans la LNH.

Auteur d'une 15e réussite, Auston Matthews a coupé court aux espoirs des Coyotes au début de la troisième période.

Les Maple Leafs n'avaient plus goûté à l'ivresse de la victoire depuis le 7 novembre, soit au cours des six rencontres précédant leur arrivée à Glendale.

Frederik Andersen a brillé devant le filet torontois avec 30 arrêts sur une possibilité de 31. Son rival à l'autre bout de la patinoire, Darcy Kuemper, a bloqué une rondelle de moins.

Quelques heures avant l'affrontement, Keefe a paraphé un contrat de trois saisons, dont celle en cours, avec l'organisation ontarienne.

Les représentants de la Ville Reine se dirigeront maintenant vers le Colorado pour y affronter l'Avalanche samedi à Denver.