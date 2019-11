Le Canada accède au carré d'as de la Coupe Davis

Vasek Pospisil et Denis Shapovalov ont obtenu la victoire décisive en double contre John Peers et Jordan Thompson. Le duo canadien a décroché un gain de 6-4 et 6-4, après avoir comblé un retard de 0-3 dans la deuxième manche.

Le Canada a du coup confirmé sa qualification pour l'édition 2020 de la Coupe Davis, un privilège qui est accordé aux quatre demi-finalistes. Il ne sera donc pas forcé de jouer un match qualificatif pour intégrer le tournoi principal.

Il s'agit d'ailleurs d'un retour dans le carré d'as pour la sélection canadienne, une première en six ans.

« À partir du moment où nous avons choisi l'équipe, nous allions jouer avec une intensité, une énergie et une concentration maximales dès le premier point, a déclaré Pospisil. Nous avons affiché une grande concentration. »

« Il s'agit d'une semaine extraordinaire jusqu'à maintenant, a poursuivi le capitaine Frank Dancevic. Il n'y a pas de limites. Avec un peu de chance de notre côté, tout peut se produire. »

Vasek Pospisil et Denis Shapovalov Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Alex de Minaur, 18e joueur mondial, avait plus tôt battu Shapovalov 3-6, 6-3 et 7-5 pour permettre à l’Australie de créer l’égalité 1-1.

Dans la première manche, un bris a suffi à Shapovalov pour se détacher et son placement de balle lui a permis de briser de Minaur une deuxième fois pour l’emporter en 36 minutes.

Dans les manches suivantes, le Canadien a perdu son toucher de balle et a accumulé les fautes directes (51 au total contre 16).

« J'ai levé le pied de l'accélérateur après la première manche, et en plus, il a relevé son jeu d'un cran », a commenté Shapovalov.

Dans la deuxième manche, Shapovalov n’a pas su se relever du bris qu’il a subi dans le deuxième jeu, et de Minaur a créé l'égalité une manche partout en 29 minutes.

De Minaur a gardé la même précision au service, alors que Shapovalov n'a pas retrouvé sa qualité de jeu.

L’Australien a brisé le service du Canadien une dernière fois au 11e jeu pour mener 6-5, en route vers le gain de la manche et la victoire après 1 h 58 min de jeu.

« Je savais que ce serait dur, a admis de Minaur. J'ai saisi toutes les occasions que je pouvais et je l'ai brisé à la fin pour l'emporter et nous garder en vie. »

« Il a joué un très bon match, a ajouté Shapovalov. Lors des deuxième et troisième manches, j'avais l'impression de jouer du tennis de rattrapage. Je n'avais pas l'impression d'être le meilleur joueur aujourd'hui. »

En début de journée, Pospisil a défait John Millman 7-6 et 6-4 dans le premier match pour donner l’avance 1-0 au Canada.

Vasek Pospisil bat John Millman et le Canada prend l'avance 1-0 sur l'Australie

Pospisil n'a pas encore perdu un seul bris d'égalité en quatre occasions depuis le début du tournoi. C'est ainsi qu'il a remporté la première manche, au terme d'une bataille coriace.

Cela dit, la fatigue commence à se faire sentir. Le Canadien a eu plus de mal avec sa première balle de service, et il couvrait moins bien le terrain, notamment pour suivre ses services au filet.

La deuxième manche a été plus rapide, et Pospisil, en avance 5-4, a brisé le service de Millman dans le 10e jeu pour signer la victoire.

« J'ai essayé de jouer de façon relax, même si c'est la Coupe Davis, même si je joue pour mon pays, a réagi Pospisil. J'y suis allé un point à la fois, et ça a fonctionné. »

Le Canada affrontera samedi le vainqueur du duel Serbie-Russie, qui sera disputé jeudi.

Les représentants de l'unifolié n'ont toujours pas perdu en trois confrontations en sol espagnol. Avant d'ajouter les Australiens à leur tableau de chasse, ils ont vaincu les Italiens (3-0) et les Américains (2-1).