Jake Burton Carpenter, pionnier du surf des neiges, est mort

Les représentants de la compagnie qu'il a fondée, Burton Snowboards, ont confirmé sa mort à l'Associated Press jeudi.

Il a expédié un courriel au personnel plus tôt ce mois-ci pour annoncer que son cancer des testicules était revenu. Il avait reçu un premier diagnostic en 2011, mais, après quelques mois de traitements, les médecins avaient annoncé qu'il était en rémission.

Carpenter a démocratisé le surf des neiges et contribué à bâtir une industrie milliardaire. Il avait quitté son emploi à New York en 1977 pour fonder sa compagnie. Son objectif était de développer la planche à neige, jusqu'alors appelé un « snurfer », qui avait été inventé une décennie plus tôt par Sherman Poppen.

Son travail a porté ses fruits et, plus de 40 ans plus tard, le surf des neiges est l'une des disciplines phares des Jeux olympiques d'hiver. De plus, le surf des neiges est maintenant aussi répandu que le ski aux quatre coins de la planète.

Le Canadien Mark McMorris, médaillé de bronze en slopestyle aux Jeux olympiques de Sotchi et de Pyeongchang, ainsi que huit fois champion des X Games, figure parmi les athlètes de l’écurie Burton.