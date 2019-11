La Coupe Vanier au même endroit que la Coupe Grey, un projet en chantier

Cette possibilité est « très réelle, a confié Ambrosie à La Presse canadienne. Il y a des détails à régler, mais nous travaillons là-dessus. »

On aimerait que ça arrive [les deux matchs au même endroit, NDLR] dès l’an prochain en Saskatchewan. Randy Ambrosie, commissaire de la LCF

« La LCF a fait un excellent travail pour créer un festival de football sur cinq jours. Tu veux le plus de partisans dans les gradins et un partenariat avec la LCF pour rassembler la Coupe Grey et la Coupe Vanier serait très bon en ce sens. C’est très important pour nous », a pour sa part lancé Graham Brown, patron de U Sports.

La Coupe Vanier opposera les Carabins de l’Université de Montréal aux Dinos de l’Université de Calgary, samedi, à Québec. Le lendemain à Calgary, les Tiger-Cats de Hamilton et les Blue Bombers de Winnipeg s’affronteront à la Coupe Grey, grand-messe de la LCF.

Les deux matchs de championnat ont été disputés dans la même ville en 2007 (Toronto), en 2011 (Vancouver) et en 2012 (Toronto). Quelque 37 000 personnes se sont déplacées en 2012 quand le Rouge et Or de l’Université Laval l’a emporté sur les Marauders de McMaster au Centre Rogers de Toronto, un record d’assistance pour la Coupe Vanier.

« C’est comme faire la première partie pour une vedette de rock, a relaté le joueur de ligne défensive Ben D’Aguilar, un ancien des Stampeders de Calgary et des Tiger-Cats qui a disputé deux Coupes Vanier avec les Marauders pendant un week-end de la Coupe Grey. Ça ajoute à l’expérience. Nous sommes nombreux à vouloir jouer dans la LCF, et c’est plaisant de préparer le terrain. »

En 2020, la Coupe Grey sera jouée le 22 novembre, à Regina, en Saskatchewan. La Coupe Vanier, selon le calendrier préliminaire de U Sports, serait tenue une semaine plus tôt. Le choix de la ville n’a pas été arrêté.

Québec, hôte de la Coupe Vanier pour la quatrième fois en sept ans, a déjà signifié son intérêt pour accueillir le match en 2020.

Le receveur des Roughriders de la Saskatchewan Patrick Lavoie, un ancien du Rouge et Or avec lequel il a gagné la Coupe Vanier en 2011 à Vancouver, a des sentiments partagés à propos de la tenue des deux matchs au même endroit.

« On a vécu la semaine de la Coupe Grey, a-t-il raconté à propos de son expérience en 2011. Vous achetiez un billet pour la Coupe Grey, vous aviez un billet pour la Coupe Vanier. Il y avait beaucoup de monde dans les estrades. »