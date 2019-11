Coupe Davis : la Serbie et la Grande-Bretagne en quarts de finale

La Serbie, menée par Novak Djokovic, s'est qualifiée jeudi pour les quarts de finale de la Coupe Davis après sa victoire sur la France, finaliste sortante, et éliminée dès la phase de groupe à Madrid.

Comme pays gagnant du groupe A, il affrontera vendredi la Russie, un des deux meilleurs 2es de la phase de groupe pour une place en demi-finales.

Filip Krajinovic a battu pour commencer Jo-Wilfried Tsonga 7-5 et 7-6 (7/5), puis Djokovic a apporté le point de la victoire en dominant Benoît Paire 6-3 et 6-3.

« J'étais vraiment prêt pour ce match parce qu'on savait depuis longtemps que ce serait lui ou moi qui déciderions de la qualification dans ce groupe », a expliqué Krajinovic.

En effet, Djokovic semblait favori de son match en simple, et les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, tout juste sacrés aux finales de l’ATP à Londres, l'étaient pour le double.

La France, finaliste l'an dernier, mais qui avait difficilement battu le Japon 2-1 pour son entrée en lice, est éliminée.

Quatre des six meilleurs pays au classement de la Coupe Davis ont été évincés, soit la France, la Croatie, la Belgique et les États-Unis.

Le Royaume-Uni a aussi poursuivi sa route en dépit de l'absence d'Andy Murray et a rendez-vous avec l'Allemagne, gagnante du groupe C, tandis que l'Argentine, l'autre meilleure deuxième, croisera le fer avec l'Espagne de Rafael Nadal.

Le Royaume-Uni a atteint le prochain tour après que Jamie Murray et Neal Skupski eurent battu les Kazakhs Alexander Bublik et Mikhail Kukushkin 6-1 et 6-4 en double.

Le Royaume-Uni avait offert une journée de repos à Murray qui avait comblé un déficit mercredi pour l'emporter en trois manches contre Tallon Griekspoor.

Dans le groupe C, l'Allemagne menait 1-0 contre le Chili à la suite de la victoire de 6-4 et 6-3 de Phillip Kohlschreiber contre Nicolas Jarry, mais Cristian Garin a créé l'égalité en défaisant Jan-Lennard Struff 6-7 (3/7), 7-6 (9/7) et 7-6 (10/8).

L'Allemagne a ensuite scellé l'issue de cet affrontement à la suite de la victoire de Kevin Krawietz et Andreas Mies en double contre Marcelo Tomas Barrios et Alejandro Tabilo.