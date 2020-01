Sébastien Toutant a déjà la tête aux Jeux

Il faut dire que depuis que le slopestyle et le grand saut ont été introduits au programme des Jeux, un certain bouleversement s’est opéré dans l’horaire des meilleurs planchistes. Pour plusieurs, le rendez-vous olympique n’a pas toujours été l’objectif ultime. Mais plus le temps passe, et plus il s’impose dans un environnement dominé par les X Games, les autres grands rendez-vous et les tournages vidéo, qui sont pour plusieurs une composante essentielle de la pratique du sport.

Pour naviguer à travers tout ça, une certaine gestion du calendrier est nécessaire et il faut savoir identifier ses priorités.

Ça s’en vient déjà. Après cette saison-ci, ce sera déjà la qualification pour les prochains Jeux, et les derniers viennent juste de passer, alors ça va vraiment vite. Sébastien Toutant

La saison qui vient n’en sera pas pour autant plus tranquille. Certaines compétitions se sont ajoutées et les mois de janvier et février seront passablement chargés dans ce registre. Il y aura les X Games à Aspen, du 23 au 26 janvier, et le Dew Tour, à Copper Mountain, du 6 au 9 février.

« Est-ce qu’il y a plus de compétitions majeures? Oui et ça devient difficile pour l’athlète de décider quelle faire. [...] Ça va me faire du bien cette année de compétitionner un peu plus, de revenir dans un patern plus habituel comme avant les Olympiques », explique Sébastien Toutant pour illustrer que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.

Un aspect positif de voir les événements condensés au début de l’année est justement la latitude dégagée pour la gestion de l’horaire. Surtout que Toutant a encore plusieurs tournages prévus avec des commanditaires, en plus de sa série de vlog sur YouTube.

Et ça pousse derrière

Pour continuer d’avoir un horaire chargé, encore faut-il se maintenir parmi l’élite. Sébastien Toutant observe que la relève est bien présente ici comme ailleurs. Même si la qualité des hivers est inconstante, la pratique de la planche reste populaire, peut-être grâce à la visibilité donnée par les Jeux olympiques.

On est difficile à rattraper, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très présents et c’est vraiment cool. Sébastien Toutant

Le maintien au sommet passe inévitablement par l'innovation. En plus de travailler pour consolider ses plus grosses manœuvres, il faut en créer d’autres.

« C’est un sport qui évolue encore grandement, à chacune des compétitions, il y a de nouvelles choses qui vont se passer et je fais toujours mon possible pour amener quelque chose de nouveau », confie Toutant sur la compétitivité grandissante dans son sport.

Il n'y a pas que la qualité des manœuvres qui est en évolution constante. La structure du sport l’est également.