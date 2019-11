Coupe Davis : Nadal qualifie l'Espagne en quarts de finale, le Canada attend l'Australie

Roberto Bautista avait enlevé le premier simple face à Nikola Mektic 6-1 et 6-3. En fin de journée, Ivan Dodig et Mate Pavic n'ont pas été en mesure de sauver l'honneur et ont subi un revers de 3-6 et 4-6 contre Marcel Granollers et Feliciano Lopez.

Tenante du trophée, la Croate a terminé dernière du groupe B. Elle n'a pas gagné l'un ou l'autre de ses six matchs, soit quatre simples et deux doubles.

La Russie, avec une victoire de 3-0 contre la Croatie et une défaite de 2-1 face à l'Espagne, a des chances de terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes et de rallier elle aussi les quarts de finale.

Le Canada connaît son adversaire

Vainqueurs mardi du groupe F, les Canadiens croiseront la raquette jeudi avec les Australiens, qui ont conclu au sommet du groupe D.

Le pays hôte du premier grand chelem de la saison de tennis a obtenu sa qualification pour les quarts de finale après un gain de 2-1 contre les Colombiens,

Nick Kyrgios a d'abord vaincu Steve Darcis 6-2 et 7-6 (11/9), puis Alex de Minaur a défait David Goffin 6-0 et 7/6 (7/4).

Comme cela a été le cas pour le Canada lors de son choc contre les États-Unis, ce qui a mené à une polémique, l'Australie n'a pas été obligée de disputer son duel de double contre la Belgique.

La Serbie élimine le Japon sans forcer

Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont remporté les deux matchs de simple pour offrir à la Serbie la victoire sur le Japon.

Krajinovc a d'abord battu Yuichi Sugita 6-2 et 6-4, puis Djokovic a surclassé Yoshihito Nishioka 6-1 et 6-2 en un peu plus d'une heure.

Novak Djokovic serre la main de Yoshihito Nishioka après sa victoire en Coupe Davis à Madrid. Photo : Getty Images / Alex Pantling

Avant même le double, qu'il a aussi perdu, le Japon était donc éliminé de la compétition. Il avait cédé 2-1 face à la France mardi.

La première place de ce groupe A se jouera jeudi entre la Serbie et la France.

La Grande-Bretagne élimine les Pays-Bas

La Grande-Bretagne a éliminé les Pays-Bas et jouera jeudi contre le Kazakhstan pour la première place du groupe E.

Andy Murray a apporté aux Britanniques leur premier point en s'imposant 6-7 (7/9), 6-4 et 7-6 (7/5) contre Tallon Griekspoor, puis Robin Haase a créé l'égalité en l'emportant 3-6, 7-6 (7/5) et 6-4 sur Daniel Evans

Les Néerlandais Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer ont chèrement vendu leur peau, mais ils se sont inclinés devant Jamie Murray et Neal Skupski 6-4 et 7-6 (8/6). Avec cette deuxième défaite après celle face au Kazakhstan, les Pays-Bas terminent derniers du groupe E et sont éliminés.

L'Allemagne se met en marche

L'Allemagne a, elle, réussi son entrée en battant l'Argentine 3-0, et peut espérer la qualification pour les quarts de finale.

Philip Kohlschreiber a battu Guido Pella 1-6, 6-3 et 6-4 puis Jan-Lennard Struff a dominé Diego Schwartzman 6-3 et 7-6 (10/8).

Les Argentins Leonardo Mayer et Maximo Gonzalez ont jeté toutes leurs forces dans le double pour tenter de sauver l'honneur, mais après 3 h 18 min de combat, Kevin Krawietz et Andreas Mies ont parachevé la victoire de l'Allemagne en s'imposant 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) et 7-6 (20/18).

La première place de ce groupe C se jouera jeudi lors de la rencontre entre l'Allemagne et le Chili, qui a perdu mardi contre l'Argentine 3-0.