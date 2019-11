Coupe Davis : la Serbie élimine le Japon sans forcer

Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont remporté les deux matchs de simple pour offrir à la Serbie la victoire sur le Japon, mercredi à Madrid, en phase de groupe de la Coupe Davis.

Krajinovc a d'abord battu Yuichi Sugita 6-2 et 6-4, puis Djokovic a surclassé Yoshihito Nishioka 6-1 et 6-2 en un peu plus d'une heure.

Avant même le double, le Japon est donc éliminé de la compétition. Il avait cédé 2-1 face à la France mardi.

La première place de ce groupe A se jouera jeudi entre la Serbie et la France.

Murray dans la douleur

Dans le groupe E, la Grande-Bretagne a plus de mal face aux Pays-Bas.

Andy Murray a eu toutes les peines du monde à battre Tallon Griekspoor en trois manches de 6-7 (9/7), 6-4 et 7-6 (7/5).

Le Britannique a dû effacer un retard de 1-4 dans la troisième manche pour l'emporter et donner l'avance à son pays 1-0.

Daniel Evans affronte Robin Haase dans le deuxième match de simple.

Les Pays-Bas font face à l'élimination, car ils ont perdu leur affrontement contre le Kazakhstan 1-2, mardi.

Dans le groupe C, l'Allemagne mène 1-0 sur l'Argentine. Philipp Kohlschreiber a battu Guido Pella 1-6, 6-3 et 6-4.