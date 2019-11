Anthony Duclair règle le cas des Red Wings

Anthony Duclair a marqué deux buts et ajouté une mention d'aide pour guider les Sénateurs d'Ottawa (9-11-1) vers une victoire de 4-3 contre les Red Wings (7-13-3) mardi à Détroit.

Jean-Gabriel Pageau et Brady Tkachuk ont également enfilé l'aiguille dans le camp des Sénateurs. Les visiteurs ont profité d'une performance étincelante d'Anders Nilsson, auteur de 35 arrêts, dont 15 en troisième période seulement.

Valtteri Filppula et Filip Hronek ont été les plus productifs chez les Wings avec deux points chacun. Le premier a déjoué Nilsson en désavantage numérique. Robby Fabbri et Anthony Mantha ont aussi touché la cible.

Les Red Wings avaient récolté au moins un point de classement lors de leurs cinq dernières rencontres (3-0-2), mais se sont cette fois-ci butés à Jonathan Bernier, qui a stoppé 29 tirs.

Mantha a réussi son 12e but de la saison avec moins de trois minutes à jouer à la troisième période, alors que Bernier avait été ramené au banc des joueurs, pour réduire la priorité des Sénateurs à 4-3.

Les Sénateurs s'étaient bâti une avance de 4-2 grâce à trois buts en 5:22 au deuxième vingt. Duclair a d'abord créé l'égalité 2-2 avec sa 9e réussite de la campagne et Pageau a ajouté un but en échappée 57 secondes plus tard. Tkachuk a complété la poussée sur une passe de Duclair.