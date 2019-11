Rafael Nadal dénonce les horaires très tardifs à la Coupe Davis

« On commence le dernier match à 0:45, ça rend les choses difficiles pour nous et le public qui travaillent le lendemain matin. Pour nous, les joueurs, quand on finit à 2 h du matin, avec l’adrénaline, on ne dort pas avant 4:30. Et le lendemain on rejoue... », a commenté Nadal.

Celui-ci s'est exprimé ainsi après avoir battu Karen Khachanov, à Madrid, pour égaler le pointage entre l’Espagne et la Russie. Le double décisif, qui a justement commencé à 0 h 45, a permis aux favoris locaux de l'emporter 2-1.

Les Espagnols rejoueront mercredi à partir de 18 h contre les Croates et tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Celle-ci étrenne cette année un nouveau format qui se veut plus court.

À noter que la session matinale bat son plein à compter de 11 h. Elle est suivie d'une deuxième qui commence à 18 h.

La phase finale rassemble sur une semaine dans une ville unique, appelée à changer, 18 équipes séparées en six groupes de trois.

« Une des solutions serait de commencer plus tôt le matin, comme ça on pourrait ensuite jouer à partir de 17 h ou même 16 h 30... mais ça obligerait ceux du matin à se lever très tôt », a élaboré Nadal.

Pour le reste, il refuse de se prononcer encore sur ce nouveau format très décrié par de nombreux joueurs, qui jugent qu’il dénature la vénérable Coupe Davis.

« Le format rend les choses très difficiles, car toute erreur te met dans une position où tu ne veux pas être. La France, par exemple, a beaucoup souffert contre le Japon », a-t-il relevé en faisant référence à la victoire arrachée des Bleus.

Avec ce format, « on est toujours en danger », a-t-il souligné.

« Ça me plaît, l’ambiance [contre la Russie] a été super », a ajouté Nadal, en répétant qu’il voulait cependant « attendre la fin du tournoi pour donner une opinion claire ».