Coupe Davis : Pospisil et Shapovalov envoient le Canada en quarts de finale

Vasek Pospisil et Denis Shapovalov ont encore porté le Canada sur leurs épaules et l’ont qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Davis, mardi à Madrid, contre les États-Unis dans le groupe F.

Popsisil, 150e joueur mondial, a d’abord battu Reilly Opelka (36e) en deux manches accrochées de 7-6 (7-5) et 7-6 (9/7). Dans ce match de 1 h 42 min, il a été très constant au service et patient contre un géant de 2,11 m (6 pi 11 po) qui empilait les as (28).

Shapovalov (15e) a ensuite donné au Canada une avance insurmontable de 2-0 avec une victoire de 7-6 (8/6) et 6-3 sur Taylor Fritz (32e).

Les deux joueurs canadiens avaient visiblement bien récupéré après une première journée de travail chargée contre l’Italie, avec chacun une victoire en simple, et un match de double, qu’ils ont perdu.

Le Canada doit encore disputer un match de double contre les États-Unis, mais est déjà assuré de terminer en tête de son groupe.

« Il fallait que je sois intelligent, a expliqué Pospisil après son match. J'ai gardé mon énergie pour les moments importants, car je n'avais pas dormi beaucoup. L'expérience, ça permet de garder confiance. »

« J'ai su tirer profit des occasions, mais elles ont été rares parce qu'il servait tellement bien », a-t-il ajouté.

Depuis cette année, la phase finale de la Coupe Davis rassemble 18 équipes séparées en 6 groupes de 3.

Les six premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, départagés selon le nombre de manches et de jeux gagnés, se qualifient pour les quarts.

La France s'en sort tout juste

La France, finaliste en 2018, a remporté 2-1 dans la douleur son premier affrontement. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le double décisif face au Japon.

Les Bleus défieront jeudi la Serbie et Novak Djokovic dans la dernière rencontre du groupe A, qui sera déterminant pour la qualification pour les quarts de finale.

Plus tôt mardi, l'Argentine a remporté 3-0 son affrontement contre le Chili. L'Espagne se mesure en ce moment à la Russie.