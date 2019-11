Coupe Davis : le Canada avec Pospisil et Shapovalov contre les États-Unis

Le Canada a choisi ses joueurs pour l'affrontement contre les États-Unis, mardi à Madrid, dans le groupe F de la finale de la Coupe Davis. Comme la veille contre l'Italie, il misera sur Vasek Pospisil et Denis Shapovalov, en simple et en double. Félix Auger-Aliassime est encore laissé de côté.

Le 21e joueur mondial est toujours ralenti par sa cheville fragile.

Le capitaine canadien, Frank Dancevic, fait donc à nouveau confiance à Pospisil (150e) et à Shapovalov (15e), victorieux lundi en simple contre les Italiens.

Ont-ils eu le temps de récupérer? La nouvelle formule de la finale de la Coupe Davis ne laisse aucun répit aux joueurs.

Le premier match du jour oppose Pospisil à Reilly Opelka, un géant de 2,11 m (6 pi 11 po), 36e au classement mondial. Ensuite, Shapovalov tentera de battre Taylor Fritz (32e).

Posipisil a remporté le seul match qu'il a disputé contre Opelka, dans un tournoi Challenger en 2017 à San Francisco.

Les Américains ont remporté les 15 affrontements de Coupe Davis contre les Canadiens, le dernier date de... 1965.

Les États-Unis sont à la recherche d'un 33e titre.

Si les Canadiens battent les Américains, ils seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale, et auront une journée de repos, mercredi.

Les Argentins trop forts

Sur le court central, l'Argentine a battu le Chili 3-0.

Guido Pella a battu Nicolas Jarry dans le premier duel 6-4 et 6-3. Puis, Diego Schwartzman a défait Cristian Garin 6-2 et 6-2. Ensuite en double, Maximo Gonzalez et Leonardo Mayer l'ont emporté face à Nicolas Jarry et à Hans Podlipnik-Castillo 6-3 et 7-5.

Suivant au programme, le duel entre l'Espagne et la Russie.

Sur le court numéro deux, la France affronte le Japon. C'est pour le moment 1-1.

Dans le premier match, Jo-Wilfried Tsonga a facilement battu Yasutaka Uchiyama 6-2 et 6-1.

Ensuite, Yoshihito Nishioka a égalisé la marque grâce à sa victoire de 7-5 et 6-2 sur Gaël Monfils, très brouillon, auteur de 52 fautes directes.

Sur le court numéro trois, le Kazakhstan se mesure aux Pays-Bas, c'est 1-1, tandis que l'Australie défie la Colombie.

Depuis cette année, la phase finale rassemble 18 équipes séparées en 6 groupes de 3.

Les six premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, départagés au nombre de manches et de jeux gagnés, se qualifient pour les quarts.