Le spécialiste canadien de BMX Tory Nyhaug à la retraite

Nyhaug a révélé sur son compte Instagram qu'il combat toujours les symptômes d'une commotion cérébrale qu'il a subie aux Championnats du monde de 2018 à Bakou, en Azerbaïdjan.

« La dernière année et demie a été très difficile, mentalement et physiquement, à essayer de surmonter cette commotion cérébrale, a mentionné Nyhaug. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour revenir à la compétition et je suis déçu de ne pas avoir pu terminer ma carrière sur une bonne note. »

La carrière de l'athlète britanno-colombien a été marquée d'une médaille d'or en sol canadien aux Jeux panaméricains en 2015 et une médaille d'argent aux Championnats du monde de BMX en 2014. Aux Jeux olympiques de Rio en 2016, il s'est classé 5e.

« Je ne regrette rien, a poursuivi Nyhaug. Si je pouvais tout recommencer, je le ferais sans hésiter une seule seconde. »