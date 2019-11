[BALADO] Tellement hockey : Max Domi fait du boudin

Max Domi a joué samedi son premier match à l'aile depuis qu'il s'est joint au Canadien, et il ne semble pas avoir aimé ce changement. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 55e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.