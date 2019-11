Finale de la Coupe Davis : Pospisil bat Fognini et donne l'avance au Canada

La cheville encore fragile d'Auger-Aliassime a convaincu le capitaine de l'équipe canadienne, Frank Dancevic, de le remplacer pour le match d'ouverture. Bonne décision.

Pospisil est transfiguré depuis son retour à la compétition. Après une longue absence en raison d'une opération au dos, il a retrouvé tous ses moyens. Il a remporté deux titres depuis son retour, à Charlottesville et à Las Vegas. Il est 150e à l'ATP.

Rappelons que le Canada fait partie du groupe F, avec l'Italie et les États-Unis.

La finale de Madrid regroupe six groupes de trois pays : Les quatre demi-finalistes de l'édition précédente, automatiquement qualifiés : la France, l'Espagne, les États-Unis et la Croatie;

Les 12 vainqueurs du tour qualificatif du mois de février : l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Italie, le Japon, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Russie et la Serbie;

Les deux équipes invitées par l'ITF : l'Argentine et la Grande-Bretagne.

Chacune des équipes disputera donc deux matchs. Cette phase de groupe aura lieu du lundi au jeudi.

Pour chaque duel, il y aura trois rencontres, et non plus cinq. Les deux simples et le double seront joués au meilleur de trois manches, avec bris d'égalité dans chaque manche, au besoin.

Les vainqueurs des six groupes plus les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Les quarts seront joués vendredi, puis les demi-finales samedi et enfin la finale dimanche.

Quarts, demi-finales et finale se disputeront aussi en trois matchs.