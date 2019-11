Les Flames sombrent à Vegas

Associated Press

Marc-André Fleury, qui a porté sa fiche à 14-4-1 contre les Flames, s'est hissé à égalité au sommet des gardiens de la LNH grâce à une 10e victoire cette saison.

Le gardien québécois a été parfait devant 34 tirs et il a enregistré un cinquième blanchissage contre les Flames et un 58e dans la LNH.

Karlsson, le seul joueur à avoir pris part à chacun des 186 matchs de l'histoire des Golden Knights, a récolté deux buts et une mention d'assistance. Il a amassé sept buts et 14 points à ses 11 derniers matchs et il mène la formation du Nevada avec 23 points.

Paul Stastny, Max Pacioretty, Cody Eakin et Mark Stone ont également fait bouger les cordages pour les Golden Knights. Le défenseur Nate Schmidt a obtenu quatre mentions d'aide, un sommet dans sa carrière.