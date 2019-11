Lamar Jackson et les Ravens écrasent les Texans

Associated Press

Associated Press

L'élusif et talentueux quart des Ravens de Baltimore Lamar Jackson a lancé quatre passes de touché et ajouté des gains de 86 verges par la course pour mener sa troupe vers un sixième gain consécutif, 41-7 face aux Texans de Houston, dimanche.

Le match était perçu comme un rendez-vous entre deux équipes en tête de leur division respective dans l'Association américaine, et aussi entre deux des quarts les plus polyvalents dans la NFL, Jackson et Deshaun Watson.

Jackson et la défense des Ravens l'ont transformé en duel à sens unique, de sorte que les Ravens (8-2) affichent maintenant leur plus longue séquence de succès depuis une série de sept victoires en 2000, saison de leur premier triomphe au Super Bowl.

Après avoir réussi ses trois premières passes de touché, qui procuraient aux Ravens une avance de 21-0 au troisième quart, Jackson a enchaîné avec son jeu le plus impressionnant de la journée : une course de 39 verges lors de laquelle il s'est défait de six plaqueurs en naviguant à travers la ligne tertiaire des Texans comme s'il défiait ses rivaux de venir lui enlever le ballon.

De l'autre côté du terrain, Watson a passé tout le match à tenter de se tirer d'embarras face à une défense qui a utilisé une variété de blitz et de schémas tactiques. Les Ravens ont réalisé sept sacs du quart, ont provoqué deux revirements et ont limité un quart habituellement habile sur ses pieds à seulement 12 verges de gains, en trois courses.

Watson a terminé le match avec 18 passes réussies en 29 tentatives pour des gains de 169 verges et une interception. Les Texans (6-4) accusaient un recul de 34-0 lorsque Carlos Hyde a réussi un touché sur une course de 41 verges, avec 7 min 10 s à jouer au match.

Avec le match hors de portée pour les Texans, Jackson est toutefois demeuré sur les lignes de côté par la suite et c'est Robert Griffin III qui a terminé la rencontre au poste de quart.

Jusqu'à maintenant cette saison, Jackson a réussi 19 passes de touché, a été victime de 5 interceptions et a accumulé un impressionnant total de 788 verges par la course.

Les Cowboys poursuivent sur leur lancée

Dak Prescott a réussi trois passes de touché et a récolté 444 verges par la passe, menant les Cowboys de Dallas vers un gain de 35-27 face aux Lions de Détroit.

Les Cowboys (6-4), qui comptent sur l'une des meilleures attaques de la NFL, ont remporté trois de leurs quatre dernières rencontres.

Pour un deuxième match de suite, les Lions (3-6-1) devaient se débrouiller en l'absence Matthew Stafford et ils ont subi un sixième revers en sept matchs, même si le remplaçant de Stafford, Jeff Driskel, a suffisamment bien joué pour permettre à son équipe d'être compétitive.

Avec 5:49 à faire au quatrième quart, il a lancé une passe de touché de 25 verges à Marvin Jones qui réduisait l'écart à huit points.

Les Lions ont forcé les Cowboys à dégager sur la séquence suivante, mais n'ont pas pu compléter la remontée, étant forcés à leur tour d'effectuer un botté de dégagement, puis Prescott a scellé la victoire des siens.

Les Saints rebondissent à Tampa

Drew Brees a lancé trois passes de touché et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont triomphé 34-17 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Les Saints (8-2), qui mènent la Division sud de l'Association Nationale, se sont ressaisis après avoir perdu 26-9 contre les Falcons d'Atlanta la semaine dernière.

Michael Thomas, le meneur de la NFL au chapitre des réceptions, est devenu le premier joueur de l'histoire de la ligue à capter plus de 90 ballons lors des 10 premiers matchs d'une saison.

Brees a lancé une passe de touché de 16 verges à Thomas, une de trois verges à Jared Cook et une autre de six verges à Ted Ginn fils après avoir été incapable d'atteindre la zone des buts contre les Falcons.