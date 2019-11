Max Verstappen l'emporte au Brésil, Lance Stroll abandonne

Le Grand Prix du Brésil aura été très spectaculaire, avec le double abandon des pilotes Ferrari après un contact entre les deux et une pénalité à Lewis Hamilton après un accrochage dans l'avant-dernier tour de la course.

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course et a terminé un week-end parfait: pole position et victoire.

Le Néerlandais a pris le commandement lors de la première des deux relances au 60e tour, en réussissant à dépasser Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

Max Verstappen au Brésil Photo : Getty Images / Robert Cianflone

À la ligne d'arrivée, Verstappen a devancé Pierre Gasly (Toro Rosso) et Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) qui ont terminé dans un mouchoir. Le Britannique n'a toutefois pas gardé sa troisième place.

« On s'est vraiment bien amusés, et quelle belle façon de gagner, a réagi Verstappen. Je savais qu'on avait une bonne vitesse de pointe, et j'en ai profité. »

Gasly montait pour la première fois sur un podium de F1.

Hamilton pénalisé

Le Français a profité d'un accrochage entre Hamilton et Alexander Albon (Red Bull) dans l'avant-dernier tour pour monter sur le podium.

Après l'accrochage dont il a pris le blâme, Hamilton est revenu sur Gasly, et les deux ont passé la ligne d'arrivée roue dans roue, avec une demi-longueur d'avance de la Toro Rosso sur la Mercedes-Benz.

« Je n'oublierai jamais ce premier podium, a réagi Gasly. Et d'y arriver avec Toro Rosso, c'est super, car l'équipe me donne une voiture incroyable depuis mon retour. »

Cela dit, Hamilton a reçu une pénalité de 5 secondes (à ajouter à son temps d'arrivée), car jugé coupable de l'accrochage avec Albon, et a glissé au septième rang.

Il cède donc sa troisième place à Carlos Sainz (McLaren) qui obtient son premier podium en F1, après avoir démarré la course de la dernière place sur la grille de départ.

« Je dois présenter toutes mes excuses à Alex, a réagi Hamilton. J'ai plongé dans une ouverture qui a disparu. C'est entièrement de ma faute. J'ai pris beaucoup de risques aujourd'hui. »

Ferrari élimine Stroll

Lance Stroll (Racing Point) a dû abandonner à quatre tours de l'arrivée, après avoir roulé sur des débris laissés en piste après l'accrochage entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Leclerc venait de dépasser son coéquipier dans les Esses de Senna pour s'installer en quatrième place, mais Vettel a voulu immédiatement reprendre sa place dans la ligne droite suivante.

Il a profité du DRS pour tenter une manœuvre par l'extérieur, mais il a touché la voiture de Leclerc dont la suspension a cassé. Vettel a dû lui aussi abandonner avec un pneu déjanté.

La direction de course a jugé après coup qu'il s'agissait d'un incident de course, et n'a infligé aucune sanction.

« C'est le genre de situation qui ne doit pas arriver, a reconnu le directeur sportif de Ferrari, Mattia Binotto, au micro de Canal +.

« Au championnat des constructeurs, la deuxième place est garantie. Ils étaient en train de courir pour eux-mêmes, et c'est correct, mais pour l'équipe, c'est toujours décevant de voir ce genre de choses. »

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Lance Stroll au Brésil Photo : Getty Images / Dan Istitene

Stroll aura encore une fois montré son talent à dépasser dans les premiers tours. Il est passé de la 17e place sur la grille de départ à la 13e en l'espace de deux tours.

Avant son arrêt aux puits au 30e tour, il avait atteint le top 10. Malgré son abandon, il a été classé 19e.

« C'est vraiment décevant, a admis Stroll. J'ai roulé sur les débris de l'incident concernant les pilotes Ferrari, et ça a mis fin à ma course. Jusque là, c'était serré, et mes pneus tenaient le coup. »

« Nous avions choisi pour Lance une stratégie d'un arrêt, et il a fait du bon travail pour en tirer le meilleur parti », a réagi le directeur de l'équipe, Otmar Szafnauer.

Le coéquipier du Québécois, Sergio Pérez, a fini neuvième, et a marqué deux points pour Racing Point.

Avec les 18 points de la deuxième place de Gasly et le point de la 10e place de son coéquipier Daniil Kvyat, Toro Rosso s'installe au cinquième rang du classement des constructeurs avec une avance de 17 points sur Racing Point.

Résultats du Grand Prix du Brésil:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) en 1 h 33:14,678

2. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 6,077

3. Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) à 8,896

4. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 9,452

5. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) à 10,201

6. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 10,541

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 11,139

8. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 11,204

9. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes-Benz) à 11,529

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 11,931

11. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 12,732

12. George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) à 13,599

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 14,247

14. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) à 14,927

15. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 18.059

16. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

17. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) n'a pas terminé

18. Charles Leclerc (MON/Ferrari) n'a pas terminé

19. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes-Benz) n'a pas terminé

Meilleur tour en course: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:10,698 au 43e tour, à la moyenne de 219,417 km/h

Abandons: