Tsitsipas couronné devant Thiem aux finales de l'ATP

Le quatrième titre de la jeune carrière de Stefanos Tsitsipas est désormais le plus prestigieux de tous. Le Grec a enlevé les honneurs des finales de l'ATP dimanche, à Londres, contre l'Autrichien Dominic Thiem.

Dans une reprise de la finale du tournoi de Pékin, gagnée par Thiem il y a exactement six semaines, Tsitsipas a pris sa revanche 6-7 (6/8), 6-2 et 7-6 (7/4) sur son adversaire dans la capitale chinoise.

« Je suis tellement soulagé par cette performance et ce combat exceptionnel et de tout avoir donné sur le court. Cette finale qu'on a livrée a vraiment été magnifique, je pense que c'est ce qui rend notre sport si grand, c'est de ça qu'est fait le tennis », a déclaré Tsitsipas.

Ils ont conservé leur service en première manche jusqu'au bris d'égalité, qui a été difficilement remporté par Thiem avec sa seconde balle de manche.

Tsitsipas n'a pas mis de temps avant de retrouver le sourire. Dès la levée du rideau du deuxième engagement, puis au troisième jeu, l'athlète de 21 ans a ravi les balles de son adversaire pour s'offrir les commandes 3-0.

Une première manche âprement disputée a laissé place à une deuxième dominée par le Grec.

Dominic Thiem Photo : Getty Images / Daniel Leal-Olivas

Tsitsipas et Thiem ont respectivement signé des bris aux troisième et sixième jeux du tiers ultime. Le bris d'égalité a de nouveau été nécessaire pour départager les finalistes, qui cette fois-ci est tourné à l'avantage du vainqueur.

Il a ainsi succédé à Zverev, sacré contre toute attente lors de l'édition 2018 devant le Serbe Novak Djokovic.

Les vainqueurs de Roger Federer et d'Alexander Zverev samedi dans le carré d'as se sont dressés l'un devant l'autre sur le court pour une septième fois depuis l'année dernière. L'Autrichien de 26 ans détient les commandes de la récente rivalité avec quatre victoires contre trois défaites.

Classés 5e et 6e raquettes mondiales, Thiem et Tsitsipas ont connu une saison à la hauteur de leurs attentes. Le premier a célébré la conquête de cinq titres en 2019, tandis que le second a soulevé trois trophées de champion.

« Cette année a été ma meilleure année, mais je veux m'améliorer sans cesse, a assuré le Grec. J'ai battu quelques-uns des meilleurs joueurs ce qui m'a donné de la confiance et j'ai gagné des matchs dans des tournois Masters 1000 et du grand chelem, mais je pense que je peux faire mieux en grand chelem. »

La campagne 2019 sur le circuit masculin de tennis prendra fin le week-end prochain à Madrid dans le cadre du tournoi de la Coupe Davis. La compétition par pays prendra son envol lundi dans un format repensé.